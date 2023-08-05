УАФ просит отстранить белорусские команды от международных соревнований по пляжному футболу

УАФ обратилась с официальным письмом к Всемирной организации пляжного футбола по поводу остранения от участия белорусских команд в международных турнирах. Об этом сообщает официальный сайт украинского Дома футбола.

"Благодаря за отстранение российских команд от международных соревнований по пляжному футболу, обращаемся с просьбой урегулировать формат участия в них представителей беларуси, по меньшей мере, предоставить разрешение на участие в нейтральном статусе без демонстрации флага, гимна или другой государственной символики. Это вполне отвечало бы политике ключевых спортивных стейкхолдеров и, главное, было бы справедливой мерой в отношении государства, вовлеченного в совершение военных преступлений в Украине.

Впрочем, из-за масштабов и жестокости войны в Украине мы убеждены, что полное отстранение белорусских команд от соревнований, аналогично российским, будет справедливым следующим шагом в мероприятиях, проводимых ФИФА и УЕФА", - говорится в письме УАФ.