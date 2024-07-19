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Сборная Украины пробилась в ½ финала Евролиги

Пляжный футбол
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На групповом этапе прошел 2-й тур

Сборная Украины пробилась в ½ финала Евролиги

Фото: Асоціація пляжного футболу України

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В квартете В дивизиона В "сине-желтые" разгромили Саудовскую Аравию со счетом 6:1. Олег Зборовский оформил хет-трик.

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Команда завоевала уже вторую викторию на этой стадии. Теперь сборная Украины возглавляет группу и досрочно завоевала путевку в полуфинал.

В первой встрече удалось уверенно победить Ливан (6:1). Сегодня вечером состоится ключевая игра с ОАЭ в борьбе за первое место группы. Соперник с Ближнего Востока также имеет в активе 6 пунктов.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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