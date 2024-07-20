Сборная Украины по пляжному футболу выиграла все матчи группового этапа Евролиги-2024
Далее – полуфинал
УАФ
Во вчерашнем матче третьего тура группового этапа Евролиги-2024 сборная Украины по пляжному футболу победила национальную команду ОАЭ со счетом 5:2.
В конце первого периода арабская команда была впереди на табло 2:1, однако в следующих двух частях матча "сине-желтые" забили четыре гола.
Это третья победа подопечных Костенко на групповом этапе Евролиги-2024 в Батуми. В предыдущих матчах они разгромили Ливан и Саудовскую Аравию с аналогичным счётом 6:1.
Полуфинальный поединок сборной Украины запланирован на сегодня. Матч против Латвии состоится в 18:00 по Киеву.
В параллельном полуфинале встретятся Грузия и ОАЭ. На воскресенье, 21 июля, запланированы поединок финала и матч за третье место.
Евролига-2024. Дивизион В. Группа В
Украина - ОАЭ - 5:2
Голы: Потапов (6), Войтенко (14, с пенальти), Щитник (15), Войток (15), Левченко (28) – В. Бешр (7), А. Бешр (12, с пенальти)
Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Росс
Предупреждены: Зборовский (12), Левченко (15), Войток (28)
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