Сборная Украины по пляжному футболу выиграла все матчи группового этапа Евролиги-2024

Во вчерашнем матче третьего тура группового этапа Евролиги-2024 сборная Украины по пляжному футболу победила национальную команду ОАЭ со счетом 5:2.

В конце первого периода арабская команда была впереди на табло 2:1, однако в следующих двух частях матча "сине-желтые" забили четыре гола.

Это третья победа подопечных Костенко на групповом этапе Евролиги-2024 в Батуми. В предыдущих матчах они разгромили Ливан и Саудовскую Аравию с аналогичным счётом 6:1.

Полуфинальный поединок сборной Украины запланирован на сегодня. Матч против Латвии состоится в 18:00 по Киеву.

В параллельном полуфинале встретятся Грузия и ОАЭ. На воскресенье, 21 июля, запланированы поединок финала и матч за третье место.

Евролига-2024. Дивизион В. Группа В

Украина - ОАЭ - 5:2

Голы: Потапов (6), Войтенко (14, с пенальти), Щитник (15), Войток (15), Левченко (28) – В. Бешр (7), А. Бешр (12, с пенальти)

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Росс

Предупреждены: Зборовский (12), Левченко (15), Войток (28)