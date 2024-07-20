Украина разгромила Латвию и вышла в финал Дивизиона В Евролиги

После блестящего выступления на групповом этапе, национальная команда по пляжному футболу встретилась с Латвией на стадии ½ в грузинском Батуми.

Уже на 2-й минуте Украина вышла вперед, а на восьмой удвоила преимущество. Позже коллектив довел счет до разгрома – 4:0. Отмечались точными ударами Зборовский, Потапов, Корнийчук и Щитник.

Завтра состоится финальный поединок Дивизиона В, в котором "сине-желтые" сыграют с победителем пары Грузия – ОАЭ. Напомним, что на групповом этапе Украина разгромила эмиратскую команду (5:2).