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Украина разгромила Латвию и вышла в финал Дивизиона В Евролиги

Пляжный футбол
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Сине-желтые легко разобрались с соперником

Украина разгромила Латвию и вышла в финал Дивизиона В Евролиги

Фото - УАФ

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После блестящего выступления на групповом этапе, национальная команда по пляжному футболу встретилась с Латвией на стадии ½ в грузинском Батуми.

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Уже на 2-й минуте Украина вышла вперед, а на восьмой удвоила преимущество. Позже коллектив довел счет до разгрома – 4:0. Отмечались точными ударами Зборовский, Потапов, Корнийчук и Щитник.

Завтра состоится финальный поединок Дивизиона В, в котором "сине-желтые" сыграют с победителем пары Грузия – ОАЭ. Напомним, что на групповом этапе Украина разгромила эмиратскую команду (5:2).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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