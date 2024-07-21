Сборная Украины по пляжному футболу выиграла дивизион В Евролиги

В финале дивизиона В украинская команда обыграла коллектив Арабских Эмиратов со счетом 4:2. Европейская сборная открыла счет уже на 1-й минуте, но на 9-й соперник оформил камбэк и вышел вперед. Впрочем, "желто-синие" быстро вернули матч под свой контроль.

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Украина одержала победу в каждой из пяти встреч дивизиона с общим счетом 25:6. На групповом этапе команда уже обыгрывала ОАЭ (5:2).

В решающем поединке отметились голами Пашко, Зборовский, Войтенко и Щитник. В рамках соревнований коллектив оказался сильнее Ливана (6:1), Саудовской Аравии (6:1) и Латвии (4:0).