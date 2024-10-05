Кубок мира, квалификация, I этап. Украина разгромила Норвегию благодаря первому периоду
Желто-синие начинают с положительного результата
Фото - АПФУ
Мужская сборная Украины по пляжному футболу одержала разгромную победу над Норвегией на старте отборочного турнира к чемпионату мира 2025 – 8:2.
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Уже к пятой минуте счет был 3:0. К концу первого периода "сине-желтые" установили результат 6:1. В дальнейшем национальная команда успокоилась, поэтому голов стало гораздо меньше.
Следующий матч в рамках группы F Украина сыграет 7 октября против Польши. Отметим, что по итогам первого этапа лучшие 16 команд из шести квартетов сформируют пары 1/8 финала. Восемь победителей плей-офф сформируют две группы и четверо сильнейших квалифицируются в финальную часть ЧМ-2025.
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