Сборная Украины по пляжному футболу сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025

Несмотря на сегодняшнее поражение от сборной Польши со счетом 1:7, наша сборная вышла в следующий раунд квалификации к ЧМ-2025 благодаря победе над Норвегией в первой игре (8:2).

После результатов обоих матчей украинцы стали вторыми среди трех сборных в группе F и квалифицировались в следующий раунд плей-офф. Следующий соперник нашей национальной команды в 1/8 финала европейской квалификации определится уже завтра. Восемь лучших команд плей-офф сформируют две группы и четверо сильнейших сборных выйдут в финальную часть ЧМ-2025.

Напомним, что ранее сборная Украины по пляжному футболу выиграла дивизион В Евролиги. Украина одержала победу в каждой из пяти встреч дивизиона с общим счетом 25:6.