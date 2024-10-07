Сборная Украины по пляжному футболу сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Наша команда будет ждать следующего соперника
УАФ
Несмотря на сегодняшнее поражение от сборной Польши со счетом 1:7, наша сборная вышла в следующий раунд квалификации к ЧМ-2025 благодаря победе над Норвегией в первой игре (8:2).
После результатов обоих матчей украинцы стали вторыми среди трех сборных в группе F и квалифицировались в следующий раунд плей-офф. Следующий соперник нашей национальной команды в 1/8 финала европейской квалификации определится уже завтра. Восемь лучших команд плей-офф сформируют две группы и четверо сильнейших сборных выйдут в финальную часть ЧМ-2025.
Напомним, что ранее сборная Украины по пляжному футболу выиграла дивизион В Евролиги. Украина одержала победу в каждой из пяти встреч дивизиона с общим счетом 25:6.
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