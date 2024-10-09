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Украина завершила выступление в отборе ЧМ-2025 после поражения от Франции

Пляжный футбол

Обидное поражение

Украина завершила выступление в отборе ЧМ-2025 после поражения от Франции

АПФУ

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Сегодня, 9 октября сборная Украины по пляжному футболу провела поединок 1/8 финала европейской квалификации ЧМ-2025, которая проходит в испанском Кадисе.

Матч завершился поражением "сине-желтых" со счетом 4:5. Причём, решающий гол был пропущен в овертайме. Как итог - Украина не смогла пробиться во второй групповой раунд отбора ЧМ-2025 и завершила выступление в европейской квалификации.

Напомним, на групповом этапе Украина дважды победила Норвегию (8:2, 6:2) и уступила Польше (1:8).

Отбор ЧМ-2025. Европейская квалификация. 1/8 финала

Франция - Украина - 5:4 ОТ

Голы: Варрел (11), Госселин (21), Брю (28), Мезон (32, с пенальти), Баскуаз (37) - Листопад (6, с пенальти), И. Левченко (7), Пашко (16, 32).

Франция: Салазар, Нельсон, Гуэрин, Родригес, Салим, Артюфель, Констан, Варрел, Брю, Вернье, Файос, Мезон, Баскуаз, Госселин.

Украина: Неруш, Пославский, Пазенко, Глуцкий, М. Левченко, А. Барсук, Листопад, И. Левченко, Зборовский, Пашко, Сиренко, Росс.

Предупреждения: Варрел (4), Брю (6), Баскуаз (21), Вернье (35) - Листопад (5), И. Левченко (13), Зборовский (35).

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Украина Франция Пляжный футбол
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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