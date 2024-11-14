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Первая победа! Женская сборная Украины по пляжному футболу победила Англию

Пляжный футбол

Первые очки для Украины

Первая победа! Женская сборная Украины по пляжному футболу победила Англию

Фото - Асоціація пляжного футболу України

Новина українською

Женская сборная Украины по пляжному футболу победила Англию.

В турнире Neom Beach Games украинские спортсменки получили первые три очка. Матч против сборной Англии закончился со счётом 4:2.

Напомним, вчера женская сборная Украины проиграла первый матч против сборной Испании.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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