Женская сборная Украины по пляжному футболу на турнире в Саудовской Аравии проиграла Бразилии

Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграла последний матч группового раунда на международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024, который проходит в Саудовской Аравии.

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В первом поединке подопечные Юрия Клименко уступили Испании (1:6), а во втором одолели Англию (4:2). Сегодня же во встрече с Бразилией определялся второй финалист турнира, который сыграет с Испанией, уже обеспечившей себе участие в решающем матче соревнований.

Первый период прошел в позитивном русле для нашей команды, которая забила два гола. Лишь в конце периода бразильянки усилиями Леле Лопес один гол отквитали.

А вот вторая 12-минутка уже прошла под диктовку наших соперниц. Бразильянки забили два мяча и вышли вперед, а под конец Анастасия Терех выровняла ситуацию - 3:3.

В начале заключительного периода Александра Скибина снова дала преимущество украинкам, но два гола Дани Барбозы положили конец нашим надеждам на финал.

Итог - 4:5, и сборная Украины завтра сыграет за третье место на турнире с Англией. В финале же встретятся Испания и Бразилия.

Neom Beach Soccer Cup 2024. Женский турнир

Украина - Бразилия 4:5

Голы: Барбоза (4, автогол), Костюк (8), Терех (23), Скибина (25) - Лопес (9), Де Соуза (19), Колодетти (22), Барбоза (25, 31).

Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.