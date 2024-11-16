Женская сборная по пляжному футболу заработала медали на турнире в Саудовской Аравии
Двойной удар
Фото - Асоціація пляжного футболу України
Женская сборная по пляжному футболу заработала медали на турнире в Саудовской Аравии.
Украинские спортсменки победили Англию в матче за третье место и завоевали бронзовый кубок Neom Beach Soccer Cup 2024. Матч завершился со счетом 5:4.
Сборная выигрывала 3:1 благодаря голам Мирославы Выпасняк, Александры Скибиной и Ирины Бавзенюк. Но соперницы сравняли счет.
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Героиней матча стала украинская голкиперка Анастасия Терех. Она своим дублем в третьем тайме принесла победу сборной.
Напомним, пляжная сборная Украины на днях тоже победила англичан, но проиграла Испании и Бразилии. Это позволило принять участие в матче за третье место.
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