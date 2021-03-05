Александр Чижевский: Нынешнее Динамо - это заслуга Луческу

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский поделился мнением о сопернике в полуфинале Кубка Украины.

- На такой стадии уже нет слабых оппонентов. Еще неизвестно, что лучше: "Заря", "Александрия" или "Динамо". Надо выходить на футбольное поле и делать работу, насколько можем. Не думаю, что есть разница, например, между "Динамо" и "Александрией" - каждый может победить. Так почему бы нам не сделать? Надо верить в свои силы!

- В чем главная мощь нынешнего "Динамо"?

- Думаю, что очень большой вклад в команду сделал Мирча Луческу. Его заслуга в том, что киевляне первые в чемпионате, прошли дальше в Лиге Европы. Это класс тренера, который нашел подход к футболистам, сплотил их, донес свое видение футбола. На сегодняшний день это все заслуга Луческу.

- "Агробизнесу" выпадают очень достойные соперники: "Ворскла", "Шахтер", теперь "Динамо". Играет на руку то, что его считают фаворитом противостояния?

- На нас ничего не давит. Мы с тренерским штабом хотим донести, что наши игроки не хуже, чем те, против кого играем. В таких матчах на первый план выходит самоотдача, выигранные единоборства, ведь класс киевлян или дончан выше. Мы это компенсируем своей самоотдачей, дисциплиной и правильным построением игры.

- Как оцениваете шансы "Агробизнеса" на финал?

- Нет смысла играть в футбол, если не ставить максимальных целей. Если их нет, то зачем мне тренировать? То же самое должен думать игрок, ежедневно становясь лучшим. Если каждый будет радоваться 5 или 10 гривнами, а не будет стремиться зарабатывать 20, то нет смысла ... Стоит ставить максимальные цели.

- В паре "Заря" - "Александрия" за кого болеть?

- За александрийцев, ведь там работает мой кум. Он еще и мой одноклассник, ведь долгое время мы учились в интернате вместе.