Жеребьевку 1/4 финалов Кубка Украины проведут известный журналист и Мисс Украина-2018

В среду, 18 декабря, в Дома футбола состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020 среди женских и мужских команд.

Формирование пар женских коллективов начнется в 13.00, после чего пройдет жеребьевка мужского турнира.

В церемонии примут участие победительница конкурса красоты "Мисс Украина"-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганык.

Напомним, что в четвертьфинал Кубка Украины вышли "Динамо", "Десна", "Мариуполь", "Минай", "Ингулец", "Ворскла", "Альянс" и "Александрия".

Четвертьфинальная стадия будет состоять из одного матча. Базовая дата матчей данного этапа - 4 марта 2020 года.