  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Жеребьевку 1/4 финалов Кубка Украины проведут известный журналист и Мисс Украина-2018
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевку 1/4 финалов Кубка Украины проведут известный журналист и Мисс Украина-2018

Кубок Украины
(1 голосов)

Леонила Гузь и Игорь Цыганик

Жеребьевку 1/4 финалов Кубка Украины проведут известный журналист и Мисс Украина-2018
Новина українською

В среду, 18 декабря, в Дома футбола состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020 среди женских и мужских команд.

Формирование пар женских коллективов начнется в 13.00, после чего пройдет жеребьевка мужского турнира.

В церемонии примут участие победительница конкурса красоты "Мисс Украина"-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганык.

Напомним, что в четвертьфинал Кубка Украины вышли "Динамо", "Десна", "Мариуполь", "Минай", "Ингулец", "Ворскла", "Альянс" и "Александрия".

Четвертьфинальная стадия будет состоять из одного матча. Базовая дата матчей данного этапа - 4 марта 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Игорь Цыганык ФК Александрия Ингулец (Петрово) ФК Минай Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.12.2019 в 08:48
Десні краще грати на виїзді, дома все одно програють.
Ответить
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 08:40
Надеюсь,волей "слепой " жеребьевки сведут Десну с Александрией.А в остальном соглашусь с simargl (Чернигов)
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 08:38
Альянс - ДК , Ингулец - Ворскла, Десна - Александрия , Минай - Мариуполь
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 14:27
Ни одного не угадал))) и это хорошо ...!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...