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Битва участников Лиги Европы. Определились все пары 1/4 Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Прошлогодний финалист сойдется с Минаем

Битва участников Лиги Европы. Определились все пары 1/4 Кубка Украины
Новина українською

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины сезона 2019/2020.

Ведущим был Александр Глывинский. А жребий определяли журналист, телеведущий Игорь Цыганик и мисс Украина 2018 Леонила Гузь.

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Итог жеребьевки таков:

  • "Динамо" - "Александрия"
  • "Мариуполь" - "Альянс"
  • "Минай" - "Ингулец"
  • "Десна" - "Ворскла"

атчи этого этапа состоятся 4 марта 2020 года.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Кубок Украины Динамо (Киев) Игорь Цыганык жеребьевка ФК Александрия Александр Глывинский Ингулец (Петрово) ФК Минай Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (7)
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Пришта Литин (Киев)
18.12.2019 в 14:39
Рубиться будут все, только Арендуполь уже в полуфинале.
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0
0
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simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 14:18
Очень даже неожиданные пары ... вырисовывается финал Динамо - Десна , хотя это кубок и могут быть варианты ...
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+1
-3
Incognito2016 (Вінниця)
18.12.2019 в 13:54
Может всё таки Альянс - Мариуполь, так как Альянс представитель второй лиги? Или для будки регламент поменяли?
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+1
0
v.grischuk (Винница)
18.12.2019 в 13:53
Ингулец в финале будет точно!!!И будет представлять Украину в Лиге Европы.
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+2
-2
v.grischuk (Винница)
18.12.2019 в 13:42
Печаль, а не кубок!
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+1
-3
1948валера (Александрия)
18.12.2019 в 13:34
Киевский четверть финал достоин финалу кубка.
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
18.12.2019 в 13:27
І де сіяні... Чи для Тернополя мудруємо над фіналом Альянс - Мінай
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+1
-1

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