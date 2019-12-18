Кубок Украины
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Битва участников Лиги Европы. Определились все пары 1/4 Кубка Украины
Прошлогодний финалист сойдется с Минаем
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины сезона 2019/2020.
Ведущим был Александр Глывинский. А жребий определяли журналист, телеведущий Игорь Цыганик и мисс Украина 2018 Леонила Гузь.
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Итог жеребьевки таков:
- "Динамо" - "Александрия"
- "Мариуполь" - "Альянс"
- "Минай" - "Ингулец"
- "Десна" - "Ворскла"
атчи этого этапа состоятся 4 марта 2020 года.
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Комментарии (7)
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Пришта Литин (Киев)
18.12.2019 в 14:39
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simargl (Чернигов)
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Incognito2016 (Вінниця)
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v.grischuk (Винница)
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v.grischuk (Винница)
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1948валера (Александрия)
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Spokoyno (Киев)
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