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Шаран: На данный момент Заря самая сильная команда в чемпионате после Шахтера

Кубок Украины
(2 голосов)

Наставник Александрии - о жеребьевке Кубка Украины

Шаран: На данный момент Заря самая сильная команда в чемпионате после Шахтера
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал результаты жеребьевки ¼ финала Кубка Украины, в результате которой "горожанам" в соперники досталось киевское "Динамо".

"Мы вчера с тренерским штабом как раз разговаривали на эту тему, и я сразу сказал, что нам достанется "Динамо". А я редко ошибаюсь. Что ж, "Динамо" так "Динамо".

В матче "Зарей" мы дали возможность раскрыть свой потенциал молодым исполнителям, тот же Тейшейра горел желанием играть. Это все мы учитывали, и здорово, что прошли "Зарю", это очень серьезно. В чемпионате мы их обыграли дважды. Я считаю, что после "Шахтера", это самая сильная команда в чемпионате на данном этапе", - сказал Шаран.

Напомним, что четвертьфинальные матчи Кубка состоятся 4 марта 2020 года.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Шаран Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
18.12.2019 в 22:03
Интересный ход мыслей. Дипломатично так высказаться. Заря - вторая по силе команда в УПЛ, но мы её обыгрываем. Вывод ясен, что из себя представляет Александрия...
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аалекс ( Крым)
18.12.2019 в 21:24
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