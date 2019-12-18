Шаран: На данный момент Заря самая сильная команда в чемпионате после Шахтера

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал результаты жеребьевки ¼ финала Кубка Украины, в результате которой "горожанам" в соперники досталось киевское "Динамо".

"Мы вчера с тренерским штабом как раз разговаривали на эту тему, и я сразу сказал, что нам достанется "Динамо". А я редко ошибаюсь. Что ж, "Динамо" так "Динамо".

В матче "Зарей" мы дали возможность раскрыть свой потенциал молодым исполнителям, тот же Тейшейра горел желанием играть. Это все мы учитывали, и здорово, что прошли "Зарю", это очень серьезно. В чемпионате мы их обыграли дважды. Я считаю, что после "Шахтера", это самая сильная команда в чемпионате на данном этапе", - сказал Шаран.

Напомним, что четвертьфинальные матчи Кубка состоятся 4 марта 2020 года.