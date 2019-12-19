Кобин заявил о преимуществе Миная в кубковом противостоянии с Ингульцом

Состоялась жеребьевка четвертьфинального этапа розыгрыша Кубка Украины. В одном из противостояний встретятся представители первого дивизиона - "Минай" и "Ингулец".

- На стороне "Ингульца" - преимущество в опыте, - сказал главный тренер "Миная" Василий Кобин. - Зато мы постараемся воспользоваться преимуществом своего поля. Убежден, что будет аншлаг. И поддержка 12-го игрока нам обеспечена.

Кстати, я обратил внимание на то, что в "Миная" и "Ингульца" немало общего. Прежде всего это касается кубкового характера. Ведь обе команды успешно выступили в предыдущем розыгрыше, футболисты из Кировоградщины вообще сумели пробиться в финал.

Также коллективам хватает сил удачно бороться сразу на двух фронтах, ведь у нас амбициозные планы и на выступление в чемпионате. Наконец, оба клуба делают ставку на комбинационный футбол и могут похвастаться длинной скамейкой запасных, в частности, мы во время зимнего перерыва, в лучшем случае, доукомплектуемся двумя исполнителями. Вот почему, убежден, наше с "Ингульцом" противостояния пройдет в очень упорной борьбе. Многое будет зависеть от бойцовских качеств и от того, на чьей стороне будет Фортуна".

Добавим, что матч Минай – Ингулец состоится 4 марта 2020 года.