  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кобин заявил о преимуществе Миная в кубковом противостоянии с Ингульцом
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кобин заявил о преимуществе Миная в кубковом противостоянии с Ингульцом

Кубок Украины
(1 голосов)

Четвертьфинал

Кобин заявил о преимуществе Миная в кубковом противостоянии с Ингульцом
Новина українською

Состоялась жеребьевка четвертьфинального этапа розыгрыша Кубка Украины. В одном из противостояний встретятся представители первого дивизиона - "Минай" и "Ингулец".

- На стороне "Ингульца" - преимущество в опыте, - сказал главный тренер "Миная" Василий Кобин. - Зато мы постараемся воспользоваться преимуществом своего поля. Убежден, что будет аншлаг. И поддержка 12-го игрока нам обеспечена.

Кстати, я обратил внимание на то, что в "Миная" и "Ингульца" немало общего. Прежде всего это касается кубкового характера. Ведь обе команды успешно выступили в предыдущем розыгрыше, футболисты из Кировоградщины вообще сумели пробиться в финал.

Читайте такжеБитва участников Лиги Европы. Определились все пары 1/4 Кубка Украины

Также коллективам хватает сил удачно бороться сразу на двух фронтах, ведь у нас амбициозные планы и на выступление в чемпионате. Наконец, оба клуба делают ставку на комбинационный футбол и могут похвастаться длинной скамейкой запасных, в частности, мы во время зимнего перерыва, в лучшем случае, доукомплектуемся двумя исполнителями. Вот почему, убежден, наше с "Ингульцом" противостояния пройдет в очень упорной борьбе. Многое будет зависеть от бойцовских качеств и от того, на чьей стороне будет Фортуна".

Добавим, что матч Минай – Ингулец состоится 4 марта 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Кобин Первая лига Ингулец (Петрово) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...