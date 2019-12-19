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Максимов: Я уже выигрывал национальные Кубки. Так почему бы не повторить и с Ворсклой

Кубок Украины
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Максимов: Я уже выигрывал национальные Кубки. Так почему бы не повторить и с Ворсклой
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, в результате которой полтавчанам в соперники досталась "Десна".

"Подопечных Александра Рябоконя смело можно назвать одним из открытий текущего сезона. Ведь "Десна" - хорошо сыгранный, сбалансированный коллектив, который заставил считаться с собой даже грандов украинского футбола. Однако изюминкой кубкового турнира является его непредсказуемость, когда аутсайдеры часто становятся нарушителями спокойствия и иногда получают трофей. У кубкового розыгрыша - свои законы, где на первом плане оказываются бойцовский характер. Вот почему, если "Десна" и находится в лучшем положении, то только потому, что принимает нас дома.

Кстати, с кубковым турниром у меня связаны приятные воспоминания. Ведь в роли футболиста в составе "Динамо" и "Вердера" я становился обладателем Кубков Украины и Германии соответственно, а уже когда стал тренером, то выигрывал с "Кешлей" Кубок Азербайджана. Так почему бы не замахнуться на покорение вершины и с Ворсклой?" - сказал Максимов.

Напомним, что базовый день матч 1/4 финала - 4 марта 2020 года. Финал Кубка Украины пройдет 13 мая в Тернополе.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Десна (Чернигов)
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Источник:
УАФ

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