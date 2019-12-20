Пучков: Динамо ждут большие перемены

Обладатель Кубка Украины 2010 года с Таврией Сергей Пучков высказался относительно жеребьевки 1/4 турнира нынешнего сезона.

— Сергей Валентинович, один из претендентов на победу в Кубке Украины завершит выступление на стадии четвертьфинала?

— Думаю, да. Динамо я вообще считаю, главным фаворитом этого турнира.

— Результаты бело-синих в осенней части сезона, позволяют об этом говорить с уверенностью?

— Не стоит забывать, что впереди большой перерыв в чемпионате. Думаю, в Динамо произойдут большие перемены, и это пойдет на пользу команде. Не стоит забывать, что нынешний наставник бело-синих встал у руля в августе и не готовил команду к сезону. Сейчас у Алексея Михайличенко будет возможность плодотворно потрудиться во время зимней подготовки и вывести команду на более высокий качественный уровень.

Матч состоится на поле киевлян, а это уже преимущество, хотя все знают, что Александрия не подарок даже для грандов.

— Ворскла может сделать ставку на Кубок, учитывая ее нынешнее турнирное положение в чемпионате?

— Не думаю, что в Полтаве станут разделять турниры. В 2010 году, когда Таврия выиграла Кубок, мы чуть ли не до последнего боролись с Карпатами за пятое место, которое давало пропуск в квалификацию Лиги Европы. Команда в каждом матче отдавалась полностью.

Тем не менее на данный момент в матче Ворсклы против Десны именно черниговцев я вижу полуфиналистами Кубка Украины. Команда Александра Рябоконя выглядит более сбалансировано, сыгранно…

— У второголигового Альянса официальные матчи начнутся в 20-х числах марта. Это уменьшает шансы коллектива в противостоянии с Мариуполем?

— Конечно, без игровой практики сложно показать свой максимум в первом матче после долгого перерыва. Впрочем, нужно правильно скорректировать подготовку, чтобы быть готовым не только к поединку с Мариуполем, но матчам первенства страны.

— Альянс способен сотворить сенсацию?

— Мариупольцы тоже не будут обладать слишком уже большой форой. Я бы даже сказал, что шансы команд равны. Это Кубок Украины. Не просто так ведь второлиговый коллектив уже преодолел четыре раунда…

— Ингулец уже можно назвать кубковой командой?

— Почему нет. Видите, им снова попался соперник с Западной Украины. На фарт (улыбается)?. А если серьезно, то игра будет сложной для обоих соперников. И здесь я бы не назвал фаворита.