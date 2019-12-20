Тренер Альянса Ярошенко: Очень хотелось в соперники киевское Динамо

Главный тренер второлиговского "Альянса" Юрий Ярошенко прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Украины, в результате которой команде в соперники достался "Мариуполь".

"Конечно, очень хотелось, чтобы жребий нам выбрал в соперники киевское "Динамо". Не суждено, но я убежден, что и приезд в Сумы "Мариуполя" вызовет ажиотаж. Ведь "горожане" - одни из сильнейших в Украине, два года подряд выступали в Лиге Европы. И для моих подопечных противостояние с этой командой будет прекрасной возможностью обогатиться ценным опытом. Убежден, что они мальчиками для битья не будут.

Кстати, в свое время мне приходилось работать в мариупольской футбольной академии, и несколько моих воспитанников сейчас играют за команду из Донбасса. Конечно, будет интересно с ними пообщаться, обязательно отдам им должное за прогресс, пожелаю победных выступлений. Но только не в четвертьфинальном кубковом матче с "Альянсом", - сказал Ярошенко.

Напомним, что базовый день матчей 1/4 финала - 4 марта 2020 года. Финал Кубка Украины пройдет 13 мая в Тернополе.