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Тренер Альянса Ярошенко: Очень хотелось в соперники киевское Динамо

Кубок Украины
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Динамо хотят все

Тренер Альянса Ярошенко: Очень хотелось в соперники киевское Динамо
Новина українською

Главный тренер второлиговского "Альянса" Юрий Ярошенко прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Украины, в результате которой команде в соперники достался "Мариуполь".

"Конечно, очень хотелось, чтобы жребий нам выбрал в соперники киевское "Динамо". Не суждено, но я убежден, что и приезд в Сумы "Мариуполя" вызовет ажиотаж. Ведь "горожане" - одни из сильнейших в Украине, два года подряд выступали в Лиге Европы. И для моих подопечных противостояние с этой командой будет прекрасной возможностью обогатиться ценным опытом. Убежден, что они мальчиками для битья не будут.

Кстати, в свое время мне приходилось работать в мариупольской футбольной академии, и несколько моих воспитанников сейчас играют за команду из Донбасса. Конечно, будет интересно с ними пообщаться, обязательно отдам им должное за прогресс, пожелаю победных выступлений. Но только не в четвертьфинальном кубковом матче с "Альянсом", - сказал Ярошенко.

Напомним, что базовый день матчей 1/4 финала - 4 марта 2020 года. Финал Кубка Украины пройдет 13 мая в Тернополе.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Юрий Ярошенко Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
УАФ

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