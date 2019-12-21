Запорожан: Хотим вновь выбить Динамо из Кубка Украины

Капитан "Александрии" Андрей Запорожан поделился ожиданиями от противостояния с "Динамо" в рамках 1/4 Кубка Украины.

"Александрии" уже приходилось встречаться с "Динамо" в кубковом турнире. Помнится, в 2016 году мы даже заставили киевлян досрочно сойти с дистанции на четвертьфинальной стадии. Конечно, нам очень хочется повторить тот успех.

Мне приходилось слышать мнения некоторых экспертов, которые считают, что после того, как динамовцы значительно отстали от "Шахтера" в чемпионате, теперь они сосредоточатся на выступлении в кубковом турнире, где будут пытаться завоевать почетный приз. Но это нас не пугает, потому что в "Александрии" тоже честолюбивые планы.

Сейчас главное – правильно восстановиться после изнурительной первой части сезона и как следует подготовиться к новым испытаниям. И желательно, чтобы в нашем мартовском четвертьфинальном противостоянии с "Динамо" обошлось без катаклизмов погоды, и игроки могли продемонстрировать всё свое умение", – цитирует Запорожана официальный сайт УАФ.