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Запорожан: Хотим вновь выбить Динамо из Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Капитан "Александрии" поделился ожиданиями от игры с киевлянами

Запорожан: Хотим вновь выбить Динамо из Кубка Украины
Новина українською

Капитан "Александрии" Андрей Запорожан поделился ожиданиями от противостояния с "Динамо" в рамках 1/4 Кубка Украины.

"Александрии" уже приходилось встречаться с "Динамо" в кубковом турнире. Помнится, в 2016 году мы даже заставили киевлян досрочно сойти с дистанции на четвертьфинальной стадии. Конечно, нам очень хочется повторить тот успех.

Мне приходилось слышать мнения некоторых экспертов, которые считают, что после того, как динамовцы значительно отстали от "Шахтера" в чемпионате, теперь они сосредоточатся на выступлении в кубковом турнире, где будут пытаться завоевать почетный приз. Но это нас не пугает, потому что в "Александрии" тоже честолюбивые планы.

Сейчас главное – правильно восстановиться после изнурительной первой части сезона и как следует подготовиться к новым испытаниям. И желательно, чтобы в нашем мартовском четвертьфинальном противостоянии с "Динамо" обошлось без катаклизмов погоды, и игроки могли продемонстрировать всё свое умение", – цитирует Запорожана официальный сайт УАФ.

Матч 1/4 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Александрией" пройдёт 4 марта.

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В статье: Андрей Запорожан Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (5)
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Technical
21.12.2019 в 10:58
Олександрія точно не слабша нинішнього Динамо за грою. Так що все реально.
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+1
0
аалекс ( Крым)
21.12.2019 в 10:55
Амбиции в футболе не последнее дело, а по игре, Александрия не сильно уступает киевлянам, так что шансы есть.
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.12.2019 в 09:55
Отличный настрой))!! Успехов )))... главное не забыть до февраля...
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+2
0
Hunter02 (Винница)
21.12.2019 в 09:34
Якшо хочете, візьміть тихенько і вибийте, Якшо кожен гравець буде про це говорити , нікого ви не виб'ете
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
21.12.2019 в 09:06
Хтось там думками багатіє. Ну-ну.
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0
-5

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