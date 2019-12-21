Пучков: Считаю Динамо фаворитом Кубка, зимний перерыв пойдёт им на пользу

Экс-тренер "Таврии" Сергей Пучков, выигрывавший Кубок Украины в качестве тренера, назвал своего фаворита на нынешним розыгрыш турнира.

"Динамо" считаю главным фаворитом этого турнира. Не стоит забывать, что впереди большой перерыв в чемпионате. Думаю, в "Динамо" произойдут большие перемены, и это пойдет на пользу команде.

Не стоит забывать, что нынешний тренер встал у руля в августе и не готовил команду к сезону. Сейчас у Алексея Михайличенко будет возможность плодотворно потрудиться во время зимней подготовки и вывести команду на более высокий качественный уровень.

Матч состоится на поле киевлян, а это уже преимущество, хотя все знают, что "Александрия" не подарок даже для грандов", – сказал Пучков в интервью "Команде №1".