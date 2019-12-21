Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пучков: Считаю Динамо фаворитом Кубка, зимний перерыв пойдёт им на пользу
Специалист назвал киевлян главным претендентом на Кубок Украины
Экс-тренер "Таврии" Сергей Пучков, выигрывавший Кубок Украины в качестве тренера, назвал своего фаворита на нынешним розыгрыш турнира.
"Динамо" считаю главным фаворитом этого турнира. Не стоит забывать, что впереди большой перерыв в чемпионате. Думаю, в "Динамо" произойдут большие перемены, и это пойдет на пользу команде.
Не стоит забывать, что нынешний тренер встал у руля в августе и не готовил команду к сезону. Сейчас у Алексея Михайличенко будет возможность плодотворно потрудиться во время зимней подготовки и вывести команду на более высокий качественный уровень.
Матч состоится на поле киевлян, а это уже преимущество, хотя все знают, что "Александрия" не подарок даже для грандов", – сказал Пучков в интервью "Команде №1".
"Динамо" встретится в 1/4 финала Кубка Украины с "Алекcандрией". Игра состоится 4 марта.