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Пучков: Считаю Динамо фаворитом Кубка, зимний перерыв пойдёт им на пользу

Кубок Украины
(1 голосов)

Специалист назвал киевлян главным претендентом на Кубок Украины

Пучков: Считаю Динамо фаворитом Кубка, зимний перерыв пойдёт им на пользу
Новина українською

Экс-тренер "Таврии" Сергей Пучков, выигрывавший Кубок Украины в качестве тренера, назвал своего фаворита на нынешним розыгрыш турнира.

"Динамо" считаю главным фаворитом этого турнира. Не стоит забывать, что впереди большой перерыв в чемпионате. Думаю, в "Динамо" произойдут большие перемены, и это пойдет на пользу команде.

Не стоит забывать, что нынешний тренер встал у руля в августе и не готовил команду к сезону. Сейчас у Алексея Михайличенко будет возможность плодотворно потрудиться во время зимней подготовки и вывести команду на более высокий качественный уровень.

Матч состоится на поле киевлян, а это уже преимущество, хотя все знают, что "Александрия" не подарок даже для грандов", – сказал Пучков в интервью "Команде №1".

"Динамо" встретится в 1/4 финала Кубка Украины с "Алекcандрией". Игра состоится 4 марта.

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В статье: Сергей Пучков Динамо (Киев)
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Источник:
zbirna.com
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Комментарии (1)
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osadob07 (жмеринка)
21.12.2019 в 12:07
всё вилами по воде ,как весь наш футбол
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