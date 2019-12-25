Бабич назвал задачу ФК Мариуполь в Кубке Украины

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич ответил на вопрос о задачах главной команды в борьбе за Кубок Украины.

Коуч акцентировал, что доволен выступлениями мариупольцев в этом турнире.

"Кубок непредсказуем. Пока мы о нем не думаем, но хотим выступить по крайней мере не хуже, чем в прошлом году и добраться как минимум до полуфинала турнира", - отметил главный тренер.

Напомним, что по итогам жеребьевки 1/4 Кубка Украины ФК "Мариуполь" выпал клуб Второй лиги - "Альянс" из Липовой Долины. Кубковый поединок между командами состоится 4 марта.