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Бабич назвал задачу ФК Мариуполь в Кубке Украины

Кубок Украины
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На очереди - команда Второй лиги

Бабич назвал задачу ФК Мариуполь в Кубке Украины
Новина українською

Главный тренер ФК "Мариуполь" Александр Бабич ответил на вопрос о задачах главной команды в борьбе за Кубок Украины.

Коуч акцентировал, что доволен выступлениями мариупольцев в этом турнире.

"Кубок непредсказуем. Пока мы о нем не думаем, но хотим выступить по крайней мере не хуже, чем в прошлом году и добраться как минимум до полуфинала турнира", - отметил главный тренер.

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Напомним, что по итогам жеребьевки 1/4 Кубка Украины ФК "Мариуполь" выпал клуб Второй лиги - "Альянс" из Липовой Долины. Кубковый поединок между командами состоится 4 марта.

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В статье: ФК Мариуполь Вторая лига Кубок Украины Александр Бабич УПЛ Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Команда №1

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