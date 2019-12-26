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Санин: Рано или поздно Мариуполь примет финал Кубка Украины

Кубок Украины
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У города и клуба есть планы по реконструкции арены

Санин: Рано или поздно Мариуполь примет финал Кубка Украины
Новина українською

Первый вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил о желании города и домашнего стадиона азовцев принять финал Кубка Украины.

"Финал Кубка в Мариуполе? Я думаю рано или поздно это произойдет. Но на сегодняшний день, и это надо признать, наш стадион немного устаревший. У нас нет электронных турникетов, зона комфорта зрителей нуждается в реконструкции…

Однако у муниципалета есть достаточно серьезные амбициозные планы по реконструкции стадиона и подведению его к евростандартам. Уверен, когда это произойдет, наш город станет одним из кандидатов на проведение соревнований самого серьезного уровня", - сказал Санин.

Напомним, что домашние матчи ФК "Мариуполь" проводятся на стадионе имени В.С. Бойко, вместимостью 12680 мест.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
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Источник:
ФК Мариуполь

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