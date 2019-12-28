Защитник "Шахтёра" Ефим Конопля, выступающий на правах аренды за "Десну", рассказал о целях черниговской команды в Кубке Украины.

– На выезде "Десна" одержала четыре крупных победы, но самую важную, пожалуй, в Киеве. Почему "Десна" на выезде играет намного лучше, чем дома?

– Это удивительная закономерность, и ее объяснить толком никто не может. Вроде дома рисунок игры выглядит лучше, а результата добиваемся зачастую на выезде, играя не в самый красивый футбол, как в случаях с "Динамо" и "Александрией".

– Какая цель стоит перед "Десной" в Кубке Украины?

– Максимальная. Выиграть Кубок. Тем более жребий порадовал. Принимаем "Ворсклу", а в одном из четвертьфиналов встречаются "Динамо" с "Александрией". Грех не воспользоваться таким подарком, – сказал Конопля в интервью журналу "Футбол".

Матч 1/4 Кубка Украины между "Десной" и "Ворсклой" состоится 4 марта.