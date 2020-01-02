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Защитник Ингульца: Шахтер выбыл из Кубка Украины — нам больше некого бояться

Кубок Украины
(1 голосов)

Петровцы снова намерены выйти в финал

Защитник Ингульца: Шахтер выбыл из Кубка Украины — нам больше некого бояться
Новина українською

Защитник "Ингульца" Максим Ковалев поделился ожиданиями от 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Команда из Петрово намерена повторить прошлогоднее достижение и вновь выйти в финал.

"Перед нами стоит задача выйти в Премьер-лигу. С какого места выйдем — не имеет значения, главное это сделать. Конкуренция в турнирной таблице просто зашкаливает. Семь-восемь команд претендуют на медали, поэтому весна обещает быть жаркой".

"Ингулец опять настроен на финал. Шахтер выбыл из Кубка Украины — нам больше некого бояться. В четвертьфинале на выезде сыграем против Миная. У нас достаточно амбициозные цели — будем пробиваться как можно выше. Будем бороться за Кубок, а его нынешний обладатель пусть посмотрит за нами со стороны", — цитирует слова игрока Footboom.com.

Напомним, что базовый день проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины — 4 марта 2020 года.

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В статье: Максим Ковалев Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sportarena
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.01.2020 в 20:13
А є ще село поблизу Петропавлівської Борщагівки. Здається, Нивки називається. Кажуть там теж є команда, що до фіналу хоче.
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