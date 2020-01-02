Защитник Ингульца: Шахтер выбыл из Кубка Украины — нам больше некого бояться

Защитник "Ингульца" Максим Ковалев поделился ожиданиями от 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Команда из Петрово намерена повторить прошлогоднее достижение и вновь выйти в финал.

"Перед нами стоит задача выйти в Премьер-лигу. С какого места выйдем — не имеет значения, главное это сделать. Конкуренция в турнирной таблице просто зашкаливает. Семь-восемь команд претендуют на медали, поэтому весна обещает быть жаркой".

"Ингулец опять настроен на финал. Шахтер выбыл из Кубка Украины — нам больше некого бояться. В четвертьфинале на выезде сыграем против Миная. У нас достаточно амбициозные цели — будем пробиваться как можно выше. Будем бороться за Кубок, а его нынешний обладатель пусть посмотрит за нами со стороны", — цитирует слова игрока Footboom.com.

Напомним, что базовый день проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины — 4 марта 2020 года.