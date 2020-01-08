Миколенко: Результат и игра с Шахтером показали, на что способно Динамо

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил о наиболее памятном матче в составе киевской команды в 2019-м году. Для него это был кубковый поединок с "Шахтером".

"Был эмоциональный и самый сильный по игре матч за весь год. Когда команда находится в меньшинстве, судья пытался уравнять количество игроков и шансы на победу. Я ожидал, что будет удаление одного из горняков. Так и произошло. Мы перехватили инициативу. Перед дополнительными таймами ободрили друг друга и собрались. Нужно было выдержать еще 30 минут прежде всего физически, потому что мы выходили на дополнительное время в меньшинстве. Результат и игра показали, на что способна наша команда".

Напомним, что "Динамо" победило "Шахтер" 2:1 благодаря голу Попова в овертайме. В четвертьфинале бело-синие сыграют с "Александрией".