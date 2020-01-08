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Миколенко: Результат и игра с Шахтером показали, на что способно Динамо

Кубок Украины
(1 голосов)

При этом Виталий невольно поставил под сомнение объективность арбитра

Миколенко: Результат и игра с Шахтером показали, на что способно Динамо
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил о наиболее памятном матче в составе киевской команды в 2019-м году. Для него это был кубковый поединок с "Шахтером".

"Был эмоциональный и самый сильный по игре матч за весь год. Когда команда находится в меньшинстве, судья пытался уравнять количество игроков и шансы на победу. Я ожидал, что будет удаление одного из горняков. Так и произошло. Мы перехватили инициативу. Перед дополнительными таймами ободрили друг друга и собрались. Нужно было выдержать еще 30 минут прежде всего физически, потому что мы выходили на дополнительное время в меньшинстве. Результат и игра показали, на что способна наша команда".

Напомним, что "Динамо" победило "Шахтер" 2:1 благодаря голу Попова в овертайме. В четвертьфинале бело-синие сыграют с "Александрией".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК "Динамо" (Київ)
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Комментарии (1)
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beatles (Крыжополь)
08.01.2020 в 16:12
...а также с Десной, Зарей, Копенгагеном и Мальме)
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