Поворознюк: Задача Ингульца - выйти в финал Кубка и треснуть там Динамо

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, какие задачи перед командой ставятся в Кубке Украины.

"Шахтер" уже вылетел из Кубка Украины, поэтому наша задача — выйти в финал с "Динамо" и треснуть их там.

Когда-то у Ленина спросили: "Владимир Ильич, вы подняли такую массу населения на революцию. Вы уверенны в том, что выиграете?". Знаете, что он ответил? "У нас другого выхода нет". Вот и мы все равно выиграем Кубок Украины", — сказал Поворознюк.

Напомним, что в четвертьфинале турнира "Ингулец" на выезде сыграет с "Минаем".