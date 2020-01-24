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Поворознюк: Задача Ингульца - выйти в финал Кубка и треснуть там Динамо

Кубок Украины
(2 голосов)

Александр Поворознюк в своем репертуаре

Поворознюк: Задача Ингульца - выйти в финал Кубка и треснуть там Динамо
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, какие задачи перед командой ставятся в Кубке Украины.

"Шахтер" уже вылетел из Кубка Украины, поэтому наша задача — выйти в финал с "Динамо" и треснуть их там.

Когда-то у Ленина спросили: "Владимир Ильич, вы подняли такую массу населения на революцию. Вы уверенны в том, что выиграете?". Знаете, что он ответил? "У нас другого выхода нет". Вот и мы все равно выиграем Кубок Украины", — сказал Поворознюк.

Напомним, что в четвертьфинале турнира "Ингулец" на выезде сыграет с "Минаем".

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Petrove TV

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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
24.01.2020 в 22:48
А потом выход в ЛЕ. После победы в ЛЕ Ингулец пробивается в ЛЧ. После чего одерживает сокрушительная победу в этом турнире.. и тут Паровознюк проснулся..
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Pokeruga (Кропивницкий)
24.01.2020 в 22:31
наконец-то !! Рубрика - Еб*н*тым нет покоя !)
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Футбольный спам (Киев)
24.01.2020 в 22:25
Ну Динамо вы конечно тресните, потому как скорее рак свиснет чем динамо выиграет какой нибудь трофей... Ну а дальше ингульц напрямую попадает в лигу Европы как победитель кубка страны (по крайней мере раньше такие правила были) интересно кого купит ПОворознюк если ингулец выйдет в ЛЕ
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Валентиныч (Днепр)
24.01.2020 в 22:15
Он в селе живет,города не знает.Чтобы городские его не..... Он просто самоуверенный
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0
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С.Карпович. (Ланівці)
24.01.2020 в 22:13
Радує що є такі люди які люблять футбол.Вболівальник від того тільки виграє.
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
24.01.2020 в 21:47
Дядька с характером. Сказал как отрезал... Но сначала нужно туда пройти Ингульцу... и Динамо
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+3
0

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