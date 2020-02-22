Кубок Украины
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Дулуб: Динамо без трофеев – это не Динамо
Наставник уверен, что киевляне могут претендовать на Кубок Украины в этом сезоне
Бывший тренер "Карпат" Олег Дулуб считает, что "Динамо" выиграет Кубок Украины.
"Динамо" без трофея – это не "Динамо". Это равнозначные понятия. Сезон без титула – это не присуще "Динамо".
Будут играть в кубке со всей самоотдачей, тренерский штаб не даст смотреть на имена. Потому что любая команда может собраться на одну встречу", – сказал Дулуб.
В 1/4-й финала Кубка Украины"Динамо" сыграет с "Александрией". В предыдущей стадии киевляне одолели "Шахтёр" (2:1).
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Источник:Sport Arena
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