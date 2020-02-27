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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определены даты и время матчей 1/4 Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Киев, Минай, Сумы и Чернигов

Определены даты и время матчей 1/4 Кубка Украины
Новина українською

УАФ определилась с датами матчей 1/4 финала Кубка Украины сезона 2019/20.

Они будут сыграны 11-12 марта - сразу 3 матча состоятся в течение одного дня.

Финал турнира состоится 13 мая в Тернополе, на городском стадионе. Резервным стадионом финального матча определен "Арена Львов".

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11 марта

  • 15.00 Минай, стадион "Минай-Арена". "Минай" - "Ингулец" (Петрово)
  • 18.00 Сумы, стадион "Юбилейный" "Альянс" (Липовая Долина) - ФК "Мариуполь"
  • 19.30 Киев, НСК "Олимпийский" "Динамо" (Киев) - ФК "Александрия"

12 марта

  • 19.00 Чернигов, Стадион имени Ю. Гагарина "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)
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В статье: Кубок Украины УАФ
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Источник:
ПФЛ

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