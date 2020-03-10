Гречишкин: Постараемся пройти Динамо, иначе зачем ехать в Киев

Хавбек "Александрии" Дмитрий Гречишкин вспомнил игру против "Динамо" (1:3) в рамках 22-го тура УПЛ в Александрии, а также поделился ожиданиями кубковой встречи против киевлян в Киеве, которая состоится 11 марта.

— Дмитрий, у "Александрии" два матча подряд с "Динамо". Хватит теперь сил на кубковую встречу с киевлянами?

— Сам матч в Киеве даст ответ на этот вопрос. Самое главное, что настрой на кубковую игру у нас на самом высоком уровне. Мы постарались быстро восстановиться и теперь все мысли о кубковой игре.

— Как расцениваете шансы "Александрии" в кубковом противостоянии с "Динамо"?

— Конечно, мы будем стараться пройти динамовский барьер. Иначе, зачем ехать в Киев?!

— В Александрии в чемпионате вы проиграли киевлянам 1:3. Можно ли было в этой игре рассчитывать на другой результат?

— Тяжело судить, но по ходу игры появились факторы, которые в несколько раз усложнили нам задачу. Сейчас можно вспомнить момент, когда можно было вторую желтую карточку показывать Сидорчуку, пенальти на Ситало. Когда же мы оказались вдесятером после удаления, стало еще сложнее. Но этот матч с "Динамо" теперь уже в истории. Мы его откладываем в сторону, забываем и теперь все внимание к матчу в Кубке.

— "Александрия" весной два матча проиграла, один выиграла и один раз сыграла вничью. Недовольны таким стартом?

— Да, мы хотели бы добиться лучших показателей в этих играх. Впереди игры в первой шестерке, матчи будут высокого накала и мы постараемся исправиться и догнать наших конкурентов.

— Как отнеслись к появлению VAR в чемпионате Украины?

— Я отношусь к этому новшеству в целом положительно. Только главное, чтобы он был не выборочно на отдельных матчах чемпионата, а в играх всех наших команд.