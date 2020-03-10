Альянс - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч Кубка

Команда-сенсация текущего розыгрыша Кубка примет пятого соперника, на этот раз представителя УПЛ. "Мариуполь" закончил первый этап чемпионата на минорной ноте и продолжит выступления в нижней шестерке. Правда шансы на выход в еврокубки все еще остаются, причем сразу двумя путями - либо через победу в Кубке, либо путем выигрыша плей-офф между 5-8 командами Премьер-лиги.

Кубок Украины, 1/4 финала

Стадион: "Юбилейный" (Сумы)

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Альянс 18:00 Мариуполь

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция доступна на YouTube-канале ФК Альянс

Клуб из Липовой Долины не только пошумел в Кубке осенью, но и сходу вошел в когорту лидеров группы Б Второй лиги. Подкреплением амбиций новичка профессионального футбола является подписание защитника Валерия Рогозинского из "Николаева" и хавбека Константина Ярошенко, который в свое время поиграл в донецком "Шахтере", том же "Мариуполе" и даже российском "Урале". Первую часть сезона опытный игрок провел в Одессе, где выступал за "Черноморец", но курс на омоложение "моряков" вынудил его искать пристанище в команде отца.

Пропустят предстоящий четвертьфинал защитник Руслан Писный, который дисквалифицирован, и вратарь Александр Литвиненко, который недавно перенес операцию. Ожидаем увидеть опытных новичков в основе, учитывая, что их активно наигрывали в последних спарингах.

Ориентировочный состав Альянса (4-2-3-1): Важинский - Меженский, Пикуль, Медведев, Рогозинский - Лучик, Сидоренко - Ярошенко К., Шарай С., Шарай В. - Загинайлов.

Азовцы слабо выступают в большинстве матчей весенней части сезона, лишь домашние 3:0 с "Ворсклой" можно назвать исключением, правда и тогда было место неоднозначным судейским решениям в пользу "Мариуполя". Зато против "Днепра-1" (0:3) фемида сработала в обратную сторону, хоть трудно назвать хотя бы одно удаление из трех незаслуженным.

Лишь Сергей Чоботенко получил прямую красную карточку, поэтому отсиживать свой штраф будет в Кубке. Сергей Яворский и Даниил Игнатенко, которые в Днепре получили по два "горчичника", имеют шанс реабилитироваться во встрече с "Альянсом". Ранее серьезную травму получил Вячеслав Танковский, который не сможет выйти на поле "Юбилейного".

Ориентировочный состав Мариуполя (3-4-2-1): Гальчук - Муравский, Дава, Быков - Кирюханцев, Игнатенко, Федорчук, Корниенко - Мишнев, Топалов - Фомин.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

"Альянс" прошел самый долгий путь в Кубке среди всех четвертьфиналистов. Команда второй лиги является дебютантом турнира и до стадии 1/4 провела четыре матча, все дома.

"Мариуполь" потерпел поражения в трех из четырех игр после возобновления сезона.

Для "Альянса" предстоящий матч станет первым официальным в 2020-м году.

В 14 матчах на своем поле с лета 2019-го липоводолинцы лишь раз проиграли (0:1 с "ВПК-Агро") и однажды сыграли вничью (1:1 против "Энергии" в дебютном профи-поединке).

Прогноз

Букмекер предлагает жирный коэффициент на ОБЗ, которым грех не воспользоваться. "Альянс" играет в комбинационный атакующий футбол и регулярно поражает ворота соперников. Пусть "Мариуполь" и сильнейший среди них по статусу, но с нынешними проблемами в обороне вряд ли выстоит. Ну а учитывая, что основной голкипер хозяев, как и один из ключевых игроков обороны, пропустят матч, грех не поверить, что фаворит обойдется без своих голов.

Ставка: Обе забьют за 2.88