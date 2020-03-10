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Мариуполь на кубковый матч с Альянсом добирался автобусом более 10 часов

Кубок Украины
(3 голосов)

Азовцы прибыли в Сумы

Мариуполь на кубковый матч с Альянсом добирался автобусом более 10 часов
Новина українською

Во вторник утром "Мариуполь" на клубном автобусе отправился на матч 1/4 Кубка Украины с "Альянсом".

Поединок состоится в Сумах, а расстояние в почти 700 километров азовцы преодолели за 10 с половиной часов и прибыли на место базирования к ужину.

Напомним, матч "Альянс" — "Мариуполь" состоится завтра на стадионе "Юбилейный". Начало поединка в 18:00.

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В статье: ФК Мариуполь Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
ФК Мариуполь

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