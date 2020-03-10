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Мариуполь на кубковый матч с Альянсом добирался автобусом более 10 часов
Азовцы прибыли в Сумы
Во вторник утром "Мариуполь" на клубном автобусе отправился на матч 1/4 Кубка Украины с "Альянсом".
Поединок состоится в Сумах, а расстояние в почти 700 километров азовцы преодолели за 10 с половиной часов и прибыли на место базирования к ужину.
Напомним, матч "Альянс" — "Мариуполь" состоится завтра на стадионе "Юбилейный". Начало поединка в 18:00.
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Источник:ФК Мариуполь
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