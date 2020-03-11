Динамо - Александрия. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Три дня назад эти соперники хорошо намяли бока друг другу в Чемпионате Украины. "Динамо" победило, хотя у сторонников "Александрии" есть аргумент - а что если бы арбитр таки назначил пенальти за нарушение Шабанова и удалил Сидорчука? Владимир Шаран решил сыграть с фаворитом в своем фирменном стиле - жестко, с характером. "Динамо" испытание выдержало и доказало свой более высокий класс. Накануне кубковой игры возникает вопрос - "Александрия" продолжит гнуть свою линию или все же попытается удивить фаворита, которому для подтверждения своего статуса крайне необходимо победить и сегодня, и в турнире в целом.

Кубок Украины. Четвертьфинал

11 марта. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" 19:30 "Александрия"

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Телетрансляция - 2 + 2

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В текущем сезоне "Динамо" победило "Александрию" дважды в рамках УПЛ - на "Олимпийском" 1:0, на "Нике" - 3:1. В общем соперники встречались 23 раза - 17 матчей выиграло "Динамо", четыре завершилось вничью, дважды сильнее была "Александрия".

В Кубке Украины соперники сыграли трижды. В сезоне 2015/16 на стадии четвертьфинала. В Киеве была зафиксирована ничья 1:1, а Александрии победила команда Шарана благодаря голу Чорния прямым ударом с углового. В сезоне 2017/18 жребий свел соперников на стадии 1/8 финала, "Динамо" победило в овертайме со счетом 3:2.

"Александрия" на предыдущих стадиях одолела "Диназ" из Второй лиги и "Зарю". В противостоянии с "Зарей" сильнейшего пришлось определять с помощью серии пенальти. "Динамо" стартовало с 1/8 финала сразу матчем с "Шахтером". Горняки спаслись от поражения в основное время благодаря голу на 90+2-й, но в дополнительное решающий мяч забил Попов.

Для "Александрии" это лишь третье участие в четвертьфинале Кубка Украины. В сезоне 2008/09 было поражение от "Шахтера" 1:2, о сезоне 2015/16 упоминали выше.

"Динамо" в прошлом сезоне вылетело из Кубка именно на стадии 1/4-й. В общем киевляне 11 раз выигрывали трофей, еще пять раз уступали в решающем матче.

Виталий Миколенко забивал "Александрии" в обоих матчах текущего чемпионата. В общем левый защитник "Динамо" имеет в нынешнем сезоне в активе три гола и шесть результативных передач.

На матче будет работать система VAR, главный арбитр за монитором - Сергей Бойко.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

На выходных в Александрию не ездил Виктор Цыганков. Сообщений о нынешнем состоянии его здоровья нет. Если Виктор готов, то обязательно выйдет с первых минут и заменит на правом фланге Караваева. Предположим, что вместо Русина в этот раз на острие сыграет Соль, также есть вероятность, что в центре поля появится Кадири, но, скорее всего, мы увидим ту же тройку - Сидорчук-Шепелев-Буяльский.

Бойко - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Вербич - Соль

Кирилл Ковалец тренировался с основой перед выездом в Киев. Однако готов ли он к игре, знает только Владимир Шаран. Очевидно, что атакующий хавбек критически важный игрок для нынешней "Александрии", если есть шанс сыграть, он обязательно выйдет на поле. Предположим, что на этот раз Лучкевич вернется в полузащиту, а ниже сыграет Пашаев, вместо Гордиенко уже с первых минут выйдет Грицук, если только Ковалец все же не готов. Ожидаем в основе и Евгения Банаду.

Панькив - Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Грицук, Третьяков - Ситало

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ 2:1

Характер "Александрии" не раз выручал ее в трудную минуту. Вот и на этот раз команда Владимира Шарана способна удивить киевскую публику. Впрочем, для "Динамо" этот матч имеет большое значение, поэтому подопечные Михайличенко подойдут к игре со всей ответственностью. Никто не будет отрицать, что бело-синие - фавориты, но просто им не будет. Ожидаем увидеть голы в исполнении обеих команд, к тому же есть ощущение, что игра затянется до овертайма.