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Новичок Миная вспомнил 2 свои матчи в полуфинале Кубка

Кубок Украины
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Поэтому с 1/4, говорит, выходить можно

Новичок Миная вспомнил 2 свои матчи в полуфинале Кубка
Новина українською

Опорный полузащитник "Миная" Андрей Ткачук анонсировал сегодняшнее противостояние своей команды в 1/4 Кубка Украины с "Ингульцом" (матч начнется в 15:00).

Андрею, по его словам, очень импонирует, что в "Минае" поставлена ​​задача выйти в УПЛ.

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Я с радостью воспользовался возможностью перейти сюда и помочь им в этом. Видно, что клуб строится, развивается. Есть все необходимые условия для работы, не на что жаловаться.

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Знаю, что поединок с "Ингульцом" очень важен для клуба и его истории. Поэтому чувствую большую ответственность по поводу игры в среду.

У меня в карьере было два полуфинала Кубка, поэтому этот опыт должен мне помочь. Надеюсь, нам все удастся", - добавил Ткачук.

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В статье: Андрей Ткачук Ингулец (Петрово) ФК Минай Минай
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Источник:
ФК Минай

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