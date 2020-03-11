Новичок Миная вспомнил 2 свои матчи в полуфинале Кубка

Опорный полузащитник "Миная" Андрей Ткачук анонсировал сегодняшнее противостояние своей команды в 1/4 Кубка Украины с "Ингульцом" (матч начнется в 15:00).

Андрею, по его словам, очень импонирует, что в "Минае" поставлена ​​задача выйти в УПЛ.

Я с радостью воспользовался возможностью перейти сюда и помочь им в этом. Видно, что клуб строится, развивается. Есть все необходимые условия для работы, не на что жаловаться.

Знаю, что поединок с "Ингульцом" очень важен для клуба и его истории. Поэтому чувствую большую ответственность по поводу игры в среду.

У меня в карьере было два полуфинала Кубка, поэтому этот опыт должен мне помочь. Надеюсь, нам все удастся", - добавил Ткачук.