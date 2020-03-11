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Дисквалифицированные. Кто не сыграет в 1/4 Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Всего 5 игроков

Дисквалифицированные. Кто не сыграет в 1/4 Кубка Украины
Новина українською

Из-за дисциплинарных санкций от участия в поединках 1/4 финала Кубка Украины отстранены футболисты 5 команд - по одному игроку в каждой.

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В составе "Александрии" не сыграет Владислав Бабогло, в составе "Ингульца" - Олег Марчук, у "Альянса" - Руслан Писный, у "Мариуполя" - Сергей Чоботенко, а у "Десны" - Алексей Гуцуляк.

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В статье: Кубок Украины дисквалификация
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Источник:
УАФ

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