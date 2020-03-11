Дисквалифицированные. Кто не сыграет в 1/4 Кубка Украины

Из-за дисциплинарных санкций от участия в поединках 1/4 финала Кубка Украины отстранены футболисты 5 команд - по одному игроку в каждой.

В составе "Александрии" не сыграет Владислав Бабогло, в составе "Ингульца" - Олег Марчук, у "Альянса" - Руслан Писный, у "Мариуполя" - Сергей Чоботенко, а у "Десны" - Алексей Гуцуляк.