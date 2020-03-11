Заслуженный тренер Украины спрогнозировал победителей в противостояниях 1/4 Кубка

Иван Балан, заслуженный тренер Украины, обладатель Кубка Украины на посту тренера "Ворсклы", поделился размышлениями о сьогодняшние и завтрашний матчи 1/4 турнира.

- У Кубка Украины свои законы, - говорит Иван Дмитриевич. - ежегодно случаются сюрпризы, несмотря на то, кто на каком месте в чемпионате находится и какой дивизион представляет. Жребий, который свел команды в 1/4, получился интересным, примерно равная по силе пара.

Три команды, "Альянс", "Минай" и "Ингулец", целенаправленно готовились к этим противостояний, в то время как элитные коллективы шли в 1/4 матчей Кубка Украины через тяжелые игры в Премьер-лиге. Точно можно сказать одно: в таких встречах на первый план выходят характер и физическая готовность. Думаю, о ротации состава, а это касается представителей Премьер-лиги, сейчас говорить не приходится, поскольку в финал турнира осталось сделать всего 2 шага, поэтому рисковать никто не будет.

"Минай" (Д2) - "Ингулец" (Д2)

Соперники - соседи по турнирной таблице в Первой лиге. Мы все знаем, что "Ингулец" - кубковый боец. За последние 2 года они это доказали. Зимой команда Сергея Лавриненко неплохо укомплектовалася, хорошо провела сборы. Что касается "Миная", то, зная характер Василия Кобина, уверен, что его подопечные не случайно оказались среди 8 лучших коллективов турнира. Однако небольшое преимущество отдам "Ингульцу", поскольку на стороне этой команды больший опыт.

"Альянс" (Д3) - "Мариуполь"

Казалось бы, какая может быть интрига в поединке, в котором встречается представитель второго дивизиона и премьер-лиги? Однако Мариуполь несколько дней назад провел сложнейший матч в чемпионате против "Днепра-1", по итогам которого азовцы не попавшие в первую шестерку. Психологически команде Александра Бабича будет очень сложно. Наставник Альянса Юрий Ярошенко умеет настраивать свои команды на матчи с сильными оппонентами. И все-таки склоняюсь к победе Мариуполя, но сладко им в этом противостоянии не будет.

"Динамо" - "Александрия"

В этой паре встретятся достойные друг друга противники. "Александрия" научилась побеждать "Динамо". Последнюю очную победу киевлян в чемпионате не стоит принимать во внимание, поскольку я уже говорил, что в Кубке Украины свои законы.

Хотя наставник александрийцев Владимир Шаран и сказал, что его команде пока рано тягаться с "Динамо", думаю он это сделал для того, чтобы подбодрить своих подопечных и усыпить бдительность киевлянам. На бумаге бело-синие являются фаворитами предстоящей встречи, но я оцениваю шансы команд на выход в полуфинал, 50 на 50.

"Десна" - "Ворскла"

После зимнего перерыва черниговцы стали сильнее, по крайней мере, их игра и результаты в чемпионате позволяют об этом говорить. "Ворскла" в матчах против "Динамо" и "Шахтера" также выдала матче, после вопросам к команде не возникало. Потом стало немного хуже, но Юрий Максимов открыто сказал, что сейчас у полтавчан не первое место выходит результат. "Ворскле", как мне кажется, немного не хватает скамейки запасных, но главное, что у коллектива есть характер, а в кубковых боях этот фактор главный. И все же в процентном отношении поставлю 51 на 49 в пользу "Десны", которая является хозяином поля.