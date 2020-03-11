Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
1/4 финала Кубка Украины. Когда и где смотреть матчи
Сегодня и завтра
11 и 12 марта состоится четвертьфинальный этап Кубка Украины. В нем принимают участие 5 представителей УПЛ, 2 команды из Первой лиги и 1 - из Второй.
Расписание трансляций матчей
11 марта
- 15:00 "Минай" - "Ингулец"
Игру будет транслировать ФК "Минай" в Youtube
- 18:00 "Альянс" - "Мариуполь"
Матч покажет ФК Альянс в Youtube
- 19:30 "Динамо" - "Александрия"
Игру можно посмотреть в эфире телеканалов 2+2, УНИАН или в Youtube
12 марта
- 19:00 "Десна" - "Ворскла"
Матч покажет телеканал УНИАН
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