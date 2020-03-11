1/4 финала Кубка Украины. Когда и где смотреть матчи

11 и 12 марта состоится четвертьфинальный этап Кубка Украины. В нем принимают участие 5 представителей УПЛ, 2 команды из Первой лиги и 1 - из Второй.

Расписание трансляций матчей

11 марта

15:00 "Минай" - "Ингулец"

Игру будет транслировать ФК "Минай" в Youtube

18:00 "Альянс" - "Мариуполь"

Матч покажет ФК Альянс в Youtube

19:30 "Динамо" - "Александрия"

Игру можно посмотреть в эфире телеканалов 2+2, УНИАН или в Youtube

12 марта

19:00 "Десна" - "Ворскла"

Матч покажет телеканал УНИАН