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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1/4 финала Кубка Украины. Когда и где смотреть матчи

Кубок Украины
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1/4 финала Кубка Украины. Когда и где смотреть матчи
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11 и 12 марта состоится четвертьфинальный этап Кубка Украины. В нем принимают участие 5 представителей УПЛ, 2 команды из Первой лиги и 1 - из Второй.

Читайте такжеНазначены судьи на матчи 1/4 Кубка Украины, в двух будет работать VAR

Расписание трансляций матчей

11 марта

  • 15:00 "Минай" - "Ингулец"

Игру будет транслировать ФК "Минай" в Youtube

  • 18:00 "Альянс" - "Мариуполь"

Матч покажет ФК Альянс в Youtube

  • 19:30 "Динамо" - "Александрия"

Игру можно посмотреть в эфире телеканалов 2+2, УНИАН или в Youtube

12 марта

  • 19:00 "Десна" - "Ворскла"

Матч покажет телеканал УНИАН

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Кубок Украины Динамо (Киев) ФК Александрия Ингулец (Петрово) ФК Минай Альянс (Липовая Долина) Минай
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