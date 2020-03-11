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Президент Ингульца: Заинтересуем ребят премиальными за победу над Минаем

Кубок Украины
(1 голосов)

Игра на выезде

Президент Ингульца: Заинтересуем ребят премиальными за победу над Минаем
Новина українською

Александр Поворознюк, президент ФК "Ингулец", пообещал выделить премиальные за победу над "Минаем" в сегодняшнем матче 1/4 Кубка Украины.

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Сейчас определимся, какую сумму выделим за победу над проходит. Я думаю, что мы заинтересуем ребят ...

Чтобы они повторили прошлогодний рекорд и вышли не только к финалу Кубка Украины, но и одержали победу и привезли Кубок в Петрово.

Напомним, что матч Минай - Ингулец начнется сегодня в 15:00.

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В статье: Кубок Украины Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк ФК Минай Минай
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
11.03.2020 в 12:24
Класно, що у клубу є гроші.. але мотивація в гравців має бути і без цього.
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