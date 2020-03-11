Президент Ингульца: Заинтересуем ребят премиальными за победу над Минаем

Александр Поворознюк, президент ФК "Ингулец", пообещал выделить премиальные за победу над "Минаем" в сегодняшнем матче 1/4 Кубка Украины.

Сейчас определимся, какую сумму выделим за победу над проходит. Я думаю, что мы заинтересуем ребят ...

Чтобы они повторили прошлогодний рекорд и вышли не только к финалу Кубка Украины, но и одержали победу и привезли Кубок в Петрово.