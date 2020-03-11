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Президент Ингульца: Заинтересуем ребят премиальными за победу над Минаем
Игра на выезде
Александр Поворознюк, президент ФК "Ингулец", пообещал выделить премиальные за победу над "Минаем" в сегодняшнем матче 1/4 Кубка Украины.
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Сейчас определимся, какую сумму выделим за победу над проходит. Я думаю, что мы заинтересуем ребят ...
Чтобы они повторили прошлогодний рекорд и вышли не только к финалу Кубка Украины, но и одержали победу и привезли Кубок в Петрово.
Напомним, что матч Минай - Ингулец начнется сегодня в 15:00.
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Источник:Інгулець
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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
11.03.2020 в 12:24
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