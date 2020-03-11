Минай - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция

В первом четвертьфинале Кубка Украины сыграют представители второго по силе дивизиона страны. И для "Миная", и для "Ингульца" это первые официальные встречи в сезоне.

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Подопечные Василия Кобина и Сергея Лавриненко соседи по турнирной таблице первой лиги и одни из главных претендентов на повышение в классе. Поэтому не лишним будет присмотреться к ним уже сейчас.