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Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
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В Минае состоится битва представителей первой лиги в рамках 1/4 финала Кубка.

Минай - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
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В первом четвертьфинале Кубка Украины сыграют представители второго по силе дивизиона страны. И для "Миная", и для "Ингульца" это первые официальные встречи в сезоне.

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Подопечные Василия Кобина и Сергея Лавриненко соседи по турнирной таблице первой лиги и одни из главных претендентов на повышение в классе. Поэтому не лишним будет присмотреться к ним уже сейчас.

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В статье: Кубок Украины Ингулец (Петрово) ФК Минай
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