Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Ингулец: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Минае состоится битва представителей первой лиги в рамках 1/4 финала Кубка.
В первом четвертьфинале Кубка Украины сыграют представители второго по силе дивизиона страны. И для "Миная", и для "Ингульца" это первые официальные встречи в сезоне.
Читайте также Минай - Ингулец. Анонс и прогноз матча Кубка Украины
Подопечные Василия Кобина и Сергея Лавриненко соседи по турнирной таблице первой лиги и одни из главных претендентов на повышение в классе. Поэтому не лишним будет присмотреться к ним уже сейчас.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...