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Альянс - Мариуполь: смотреть матч Кубка онлайн, LIVE видеотрансляция
В Сумах на стадионе "Юбилейный" состоится поединок между "Альянсом" и "Мариуполем".
Второй кубковый четвертьфинал среды сведет наиболее любопытную пару соперников. Один из них играет во второй лиге и проводит дебютный сезон в профи. Другой регулярно выступает в первой шестерке Премьер-лиги, хотя в этом сезоне и сделал исключение.
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"Мариуполь" отправился в Сумы на автобусе, проделав накануне путь длиною в десять часов. Отразиться ли это на результате и качестве игры гостей?
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