Альянс - Мариуполь: смотреть матч Кубка онлайн, LIVE видеотрансляция

Второй кубковый четвертьфинал среды сведет наиболее любопытную пару соперников. Один из них играет во второй лиге и проводит дебютный сезон в профи. Другой регулярно выступает в первой шестерке Премьер-лиги, хотя в этом сезоне и сделал исключение.

"Мариуполь" отправился в Сумы на автобусе, проделав накануне путь длиною в десять часов. Отразиться ли это на результате и качестве игры гостей?