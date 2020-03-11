Защитник Десны ждет неожиданностей в Кубке Украины от нескольких команд

За 22 матче первого этапа "Десна" пропустила 15 мячей - это второй показатель в лиге (на один мяч меньше побывал в воротах "Шахтера"). О причинах надежности черниговской обороны, игру в формате через два дня на третий и шансы на победу в Кубке рассказал центральный защитник клуба Андрей Гитченко.

- В последних матчах Вы играете в паре с Йоонасом Таммом. Насколько удалось найти с ним общий язык, и, вообще, на каком языке общаетесь на тренировках, во время игр?

- Йоонас молодец. Из сбора мы начали учить его языку. Он, в принципе, понимает. Правда самому построить предложение ему еще тяжеловато. Есть, конечно, какие-то мелкие недоразумения, но в основном все понятно. Он подсказывает так же как и я, Женя (Паст, - ред.). Мы понимаем друг друга.

- В течение сезона в "Десне" были изменения фактически на всех защитных позициях - от опорных полузащитников в вратарей, однако по итогам первого этапа наша защита - один из самых надежных в УПЛ. За счет чего удается достичь этой надежности?

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- Это работа всей команды, не только защитников. На футбольный газон выходят по 11 футболистов, и все 11 как обороняются, так и атакуют.

- "Десна" уже провела 3 матча за 7 дней. На этой неделе противостояние с "Ворсклой", "Динамо" ...Насколько удается выдерживать такой темп, и в каком физическом состоянии находитесь?

- Играть на второй-третий день интересно. Почти нет тренировочной подготовки: игра, восстановления, перед игровое тренировки и снова игра. Когда я уже сталкивался с этим. Это интересно. Да, трудно, но со временем втягиваешься и ничего страшного в этом нет.

- Впереди кубковая игра - совсем другой турнир. Как Вы считаете, есть ли шансы у "Десны" завоевать трофей в этом сезоне?

- Кубок отличается тем, что шансы здесь есть у всех. На этот раз выиграть может любая команда. Думаю, коллективы Первой лиги смогут всех удивить ...Посмотрим.