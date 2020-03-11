Кубок Украины. Минай - Ингулец 1:1 / пенальти 6:5. Новое лицо кубковой романтики

Жребий в четвертьфинале Кубка Украины распорядился почти справедливо. Только "Альянс" получил высшего по классу соперника и команду, которая уже в тонусе, в отличие от представителей низших лиг. А вот "Минай" и "Ингулец" – соседи по позициям в турнирной таблице Первой лиги, соперники с одинаковыми задачами и две команды, которые готовились к этому поединку в идентичных условиях – путем спаррингов. У кого какая мотивация – это уже другой вопрос. Александр Поворознюк обещал усилить желание своих футболистов гривной (или, возможно, валютой другого цвета), закарпатцев же мотивировали собственные болельщики с баннером на стадионе "За два шага к цели". И предчувствие исторического успеха. Полуфинал Кубка для такого молодого клуба – чистая футбольная романтика.

"Минай" старался, но ни в чем "Ингулец" не превосходил. Напротив, наглядно выглядело так, что гости лучше строили свои атаки и находили более интересные варианты у чужих ворот. Мишуренко мог забить довольно рано, но не попал. Это была содержательная атака, другие же захлебывались на финальной стадии.

Минайцы же опасность создавали в основном лишь со стандартов. Нуриев даже забил, но из офсайда. Только во второй половине первого тайма начали появляться моменты с игры. Пиняшко со своего фланга пробил неплохо, но слишком долго целил, Оринчак в другом эпизоде ​​не успел к мячу. Но лед начал таять, и вода хлынула в щели. Поэтому гол "Миная" не удивил. Пиняшко в этот раз свою работу на фланге сделал качественнее, сильно пробил в штангу, мяч отлетел к Глаголе и тот спокойно попал в пустую рамку.

Отыграться до перерыва "Ингулец" мог усилиями Сичинавы, однако Ника во время динамического выхода один на один не переиграл Поповича. Этот момент для гола был более явным, чем тот, в котором Мишуренко сравнял счет. Простой навес – и удивительный по траектории удар головой в "девятку" с десяти-одиннадцати метров. Ничья на табло вполне соответствовала ходу событий на поле.

"Минай" больше хотел не доводить матч до дополнительного времени. Хозяева атаковали большими силами, рискуя оставлять свободные зоны в обороне. Раз или два раза "Ингулец" пытался убежать в контратаку, однако напряжения это не создавало. Нагнетал "Минай".

Нагнетал ударами Оринчака и Ткачука, нагнетал мощным ударом со штрафного от Нуриева. Нельзя сказать, что гол назревал, но и обвинить хозяев в равнодушии язык не повернется.

Когда Фатеев грубо сфолил против Оринчака в центре поля и получил прямую красную карточку, это стало дополнительным сигналом для хозяев к активным действиям. И Ткачук с Микуляком могли решать судьбу противостояния, но оба промахнулись из удобных позиций. А это означало, что борьбе мало было девяноста минут – игра перешла в овертаймы.

Первую пятнадцатиминутку "Минай" провел в атаке – за исключением моментов, когда команду "обрезал" Сантос грубыми потерями мяча. Дважды Жичиков, по разу Маик, Микуляк и Нуриев претендовали на то, чтобы поставить точку, но этому противостоянию суждено было исчерпать все время.

Жичиков еще раз попробовал забить ударом из средней дистанции, подарив при этом шанс Маику сыграть на добивании – опытный Богдан Шуст оба раза сыграл внимательно. А потом еще Петр Стасюк едва не закрутил мяч под дальнюю штангу с левого фланга – не шел мяч в ворота. Не шел даже тогда, когда Микуляк был в двух метрах от линии, пытаясь замкнуть прострел – мимо.

Два удаления на последних минутах уже не имели значения – структура игры уже и так была разрушена. А вот момент Сичинавы перед свистком на пенальти мог повергнуть в шок публику на "Минай-Арене". Однако обошлось для хозяев. А в серии одиннадцатиметровых разгорелась невероятная драма с романтическим для них, - хозяев, - завершением: по девять пенальти, удары выше Карнозы и Стасюка, промах Жичикова, спасение Поповича и бездарный финальный удар Шуста.

В прошлом году "Ингулец" дошел до финала турнира, но в этом сезоне у кубковой романтики будет новое лицо.

Кубок Украины. Четвертьфинал

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Главный арбитр: Александр Омельченко (Словянск)

Ассистенты: Владимир Журибида (Луцк), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)

"Минай" - "Ингулец" 1:1; пен.: 6:5

Голы: Александр Глагола 30 – Александр Мишуренко 55

Пенальти: Карноза (выше), Микуляк (+), Стасюк (выше), Нуриев (+), Кополовец (+), Попович (+), Жичиков (перекладина), Вагин (+), Маик (+) – Синегуб (+), Коваленко (+), Бартулович (вратарь), Загальский (+), Квасный (вратарь), Коробка (+), Лупашко (выше), Балан (+), Шуст (вратарь)

"Минай": Андрей Попович - Максим Жичиков, Роман Никитюк, Антонио Сантос, Петр Стасюк - Андрей Ткачук (Михаил Кополовец 90), Александр Глагола (Олег Маик 80), Игорь Вагин, Василий Пиняшко (Артур Карноза 104) - Анатолий Нуриев, Богдан Оринчак (Владислав Микуляк 88)

"Ингулец": Богдан Шуст - Денис Балан, Виталий Павлов, Дмитрий Фатеев, Олег Синегуб - Владислав Лупашко, Евгений Запорожец (Игорь Загальский 101), Александр Мишуренко (Николай Квасный 83), Младен Бартулович - Ника Сичинава (Владимир Коробка 120), Александр Козак (Илья Коваленко 111)

Предупреждения: Александр Глагола 22, Максим Жичиков 58, Богдан Оринчак 76, Антонио Сантос 85, Владислав Микуляк 101, Игорь Вагин 105, Андрей Попович 120 - Олег Синегуб 14, Виталий Павлов 33, Евгений Запорожец 40, Александр Мишуренко 45, Младен Бартулович 83, Ника Сичинава 94, Виталий Павлов 118, Игорь Загальский 120+1

Удаления: Роман Никитюк 117 (вторая жёлтая) - Дмитрий Фатеев 76 (опасная игра с риском нанесения травмы), Виталий Павлов 118 (вторая жёлтая)