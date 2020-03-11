Динамо - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Волею жребия киевское "Динамо" и "Александрия" проведут две игры, менее чем за неделю. В матча регулярного чемпионата столичный клуб оказался сильнее, победив со счетом 3:1. Сможет ли команда Шарана взять реванш? Или же "Динамо" еще на один шаг приблизится к победе в кубке?

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"Динамо" - "Александрия" смотреть видео онлайн трансляцию поединка можно прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-канала Football Hub и канала "2+2".

Кубок Украины, 1/4 финала

11 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Динамо" (Киев) - ФК "Александрия"

Трансляция Football Hub

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