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Саленко: У Динамо нет глубины запаса. Игра с Александрией будет тяжелой

Кубок Украины
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Киевлянам будет непросто

Саленко: У Динамо нет глубины запаса. Игра с Александрией будет тяжелой
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Олег Саленко поделился ожиданиями от поединка киевлян с "Александрией" в 1/4 финала Кубка Украины.

"В первом тайме предыдущей игры с "Александрией" было много борьбы. Обе команды просто дрались. Во второй половине соперник подсел, играть было легче. Главное — очки и победа.

Было два непонятных моменты по судейству — арбитр был непоследователен в своих решениях. Кажется, правила игры не изменились, а здесь непонятно, как все трактуется.

Сможет ли удивить "Александрия"? Если "Днепр-1" смог удивить, то почему "Александрия" не может это сделать? Это кубковый матч, и мотивация на него колоссальная. Обе команды очень нацелены на победу. Киевлянам обязательно нужно обратить внимание на угловые, навесы и стандарты "Александрии", они были опасными. И подтянуть свою реализацию.

У "Динамо" сейчас нет глубины запаса. Посмотрим, как восстановятся игроки. Думаю, будет максимум одна-две замены. Игра будет тяжелой и до первого гола. "Шахтер" выбит из турнира, казалось бы, кубок уже в руках "Динамо", но легкой прогулки в этой игре никто не ожидает", — считает Саленко.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка Украины "Динамо" — "Александрия" состоится в Киеве в среду, 11-го марта и начнется в 19:30.

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
1927.kiev.ua

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