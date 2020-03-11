Шаран: Если бы четвертьфинал состоял из двух матчей, шансов пройти Динамо было бы больше

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о шансах своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Украины с "Динамо".

"Конечно, если бы этап состоял из двух матчей, шансов пройти такую команду как "Динамо" у нас было бы больше, но мы надеемся, что сможем показать такую игру, которую показали в недавнем домашнем матче.

Конечно, Кубок для "Александрии" – это мечта. Думаю, как и для каждой команды. Мы ни разу не играли в финале, так что это мечта каждого тренера, каждой команды", - сказал Шаран.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Кубка Украины "Динамо" — "Александрия" состоится в Киеве в среду, 11-го марта и начнется в 19:30.