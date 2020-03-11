Альянс - Мариуполь 2:4. Стандартное поражение симпатичной команды

В Сумах закончился второй поединок четвертьфинальной стадии Кубка Украины, в котором "Альянс" из Липовой Долины проиграл "Мариуполю".

Гости начали матч с небольшой ротацией, шанс проявить себя получили Назарий Муравский (правый центральный защитник в тройке), Виктор Корниенко (левый латераль), а также Андрей Кулаков (в паре с Фоминым на острие). "Альянс" вышел с первых минут ровно в том же составе, который мы прогнозировали в анонсе, за исключением Меженского, которого заменил на поле Ян Осадчий.

Уже в дебюте гости могли забить, но Кулакову не дали добраться до мяча, чтобы пробить акцентированно. В ответ Владислав Шарай прошел левым флангом, но на его прострел никто не откликнулся. Пикуль мог и лучше пробить после подачи с углового, мяч прошел выше перекладины. "Мариуполь" также не только защищался, например, имел претензии на пенальти, но арбитр не стал назначать наказание за вероятную игру рукой.

Открыть счет удалось Яну Осадчему, который получил мяч от Станислава Шарая метрах в 25 от ворот по диагонали и нанес резанный удар в дальнюю "девятку", с которым не справился Гальчук. После гола "Альянс" продолжил давление, поэтому ответный мяч гостей возник по сути из ничего - Муравский быстро ввел мяч в игру и длинным пасом нашел Кулакова, который реализовал выход один-на-один.

Серия нарушений на желтые карточки в середине тайма увенчалась тем, что "Мариуполь" вышел вперед. Пикуль за фол на своем левом фланге обороны получил "горчичник", а Виктор Корниенко со штрафного навесил точно на голову Сергею Яворскому, который пробил Важинского. В концовке тайма хозяева снова активизировались и их старания были вознаграждены вторым голом в ворота соперника. Причем он был забит исключительно "на чуйке" опытного Константина Ярошенко - полузащитник отдал мяч на фланг и устремился в штрафную, где головой подрезал подачу Осадчего в ворота. Еще один гол-красавец от хозяев!

Увы, войти во второй тайм с таким же настроем, с каким уходили в раздевалку, хозяева не смогли. Зато гости снова показали, что умеют качественно разыгрывать стандарты. Павел Полегенько исполнил навес справа по уходящей траектории, но Сергей Загинайлов оказал медвежью услугу свои защитникам и головой срезал в дальний угол - 2:3.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем более очевидным становилось отсутствие игрового тонуса у хозяев. Гости же с выходом Валерия Федорчука смогли не только успокоить игру, но и регулярно навязывать высокий прессинг, что провоцировало регулярные потери владения "Альянса". Очередной же стандарт практически полностью успокоил команду Юрия Ярошенко. Снова к неприятностям привела фланговая подача, причем опять эпицентром проблем стал левый край обороны. Полегенько навесил и Назарий Муравский на углу вратарской оказался совершенно один, расстреляв вратаря. Еще до четвертого гола у азовцев было два отличных шанса забить с игры, но футболисты "Мариуполя" мазали из отличных позиций.

Среди игроков хозяев наибольшим желанием в оставшиеся минуты отметился Николай Агапов - зимний новичок, который вышел на замену. Но Гальчук с его ударами справлялся. У гостей же отметился, только со знаком "минус", Валерий Федорчук, получивший два предупреждения менее чем за 45 минут и досрочно покинувший поле. Парад удалений "Мариуполя" продолжается. Тем не менее, это не помешало команде уверенно оформить свой выход в полуфинал. "Альянс" же просто поздравим с прекрасным выступлением в Кубке, дебют более чем удачный.

Сумы. Стадион "Юбилейный". 6 500 зрителей

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Максим Чертоляс (Херсон)

Альянс - ФК Мариуполь 2:4 (2:2)

Голы: Ян Осадчий 24, Константин Ярошенко 45+2 - Андрей Кулаков 29, Сергей Яворский 35, Сергей Загинайлов 47 (авт.), Назарий Муравский 66

Альянс: Ярослав Важинский, Владислав Шарай, Александр Лучик, Константин Ярошенко, Ян Осадчий, Станислав Шарай (Сергей Приходько 71), Константин Пикуль, Александр Медведев, Сергей Загинайлов (Артём Шпирёнок 88), Валерий Рогозинский, Ярослав Сидоренко (Николай Агапов 60)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв (Илья Путря 78), Сергей Яворский, Игорь Тищенко, Назарий Муравский, Максим Чех, Даниил Игнатенко (Валерий Федорчук 46), Виктор Корниенко, Андрей Кулаков, Руслан Фомин (Дмитрий Топалов 73)

Предупреждения: Александр Медведев 6, Константин Пикуль 34, Владислав Шарай 65, Сергей Приходько 82 - Даниил Игнатенко 31, Дмитрий Мишнёв 32, Валерий Федорчук 56, Игорь Тищенко 84, Валерий Федорчук 86

Удаление: Валерий Федорчук 86