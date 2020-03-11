Жеребьевка полуфиналов и финала Кубка Украины состоится в пятницу 13 марта

УАФ объявила дату и время жеребьевки 1/2 финала и финала (определится номинальный хозяин поля) Кубка Украины сезона-2019/2020.

Процедура пройдет в Доме футбола в пятницу 13 марта и начнется в 13:00.

Напомним, что на данный момент в полуфинал прошли "Минай" и "Мариуполь". В еще двух парах за две путевки поспорят "Динамо" - "Александрия" и "Десна" - "Ворскла".