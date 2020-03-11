Бабич: Сегодня нужно было сыграть на результат. И у нас это получилось

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал победу своей команды над "Альянсом" (4:2) в четвертьфинале Кубка Украины.

— Тем и интересен Кубок, что здесь нет команд Премьер-лиги или команд Второй лиги. Здесь нет фаворитов. Это Кубок. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Я думаю, для зрителей игра была интересной. Несмотря на качество поля, были забитые мячи, моменты, острота у ворот соперников. Получилась настоящая кубковая игра!

Мы рады, что прошли. Хочу отметить "Альянс", который очень здорово смотрелся. Сегодня нам нужно было сыграть на результат. И у нас это получилось.

— Второй матч кряду у "Мариуполя" удаляют игрока. С чем это связано?

— Это наша головная боль. Мы общаемся с ребятами на эту тему. Это эмоции… Вторая желтая карточка Федорчука — это ненужный фол на половине поля соперника. В данной ситуации надо было сыграть граммотнее. Все игроки хотели выиграть свои микродуэли, поэтому было столько фолов и желтых карточек.

— На вторую часть сезона для "Мариуполя" Кубок будет в приоретете?

— Первоначально, у нас стояла задача — повторить наш лучший результат и выйти в полуфинал. Теперь ждем жеребьевку. Мы понимаем, что соперник будет сильным. Но, повторюсь, в Кубке нет фаворитов. У нас есть шанс, кто бы нам ни попался, пройти дальше. Сейчас главное успокоиться, восстановиться и готовиться к следующей игре. В субботу, через два дня, мы играем с "Днепром".