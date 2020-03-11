Динамо - Александрия 1:0. Сброшенные оковы приближают Киев к трофею

После боевого и насыщенного поединка в рамках Чемпионата от противостояния "Динамо" и "Александрии" в Кубке ожидали не менее яркой игры. Однако судя по первому тайму, восстановить эмоции команды не смогли. Хотя не следует сбрасывать со счетов и тренерский фактор - наставники обеих команд внесли коррективы в расчете избежать проблем, которые возникали три дня назад.

Алексей Михайличенко вместо Шепелева в центре поля выпустил Кадири. Ганец должен был добавить жесткости в центре поля - на "Нике" киевляне периодами проигрывали борьбу своим оппонентам. Еще одно изменение касалось нападения - вместо Русина вышел Соль. Расчет был на то, что киевляне будут владеть инициативой и будут нагружать штрафную, где испанец сможет потолкаться с защитниками. Забегая вперед, отметим, что план себя не оправдал - до Соля мяч не доходил, а самостоятельно его выцарапать Фран не мог. Поэтому уже в перерыве форварда заменил более мобильный Назарий Русин.

Владимир Шаран смог задействовать Банаду. Тот заменил в основе Гордиенко и дополнил треугольник в центре поля с Гречишкиным и Довгим. Еще одна замена касалась правого фланга - вместо Задераки, который был самым опасным в команде в прошлом матче, но меньше помогал Лучкевичу в обороне, вышел Мишенко. Впрочем, уже в середине первого тайма Максим заменил Богдана, который, похоже, получил травму.

Итак, первый тайм прошел практически вообще без происшествий. Минимальное территориальное преимущество киевлян вылилось в замыкание углового Поповым (неточно), дальний удар Кадири в руки Панькиву, опасный, но безадресный прострел Миколенко и неточный выстрел Гречишкина, который вспомнили только из-за попадания того в статистику. Важный эпизод произошел на 45-й минуте - Кадири грубо сыграл в центре поля против Ситало, за что был предупрежден.

Та карта аукнулась уже через десять минут после возобновления игры. "Динамо" с началом второго тайма откровенно заиграло быстрее, на 53-й уже даже могло повести в счете, однако после классного удара с линии штрафной мяч попал в штангу. А на 55-й киевляне остались в меньшинстве. Неудачно сыграв на подборе после углового, Кадири не успел на отскок мяча и въехал в ногу сопернику. Лишь после того, как Сидорчук сфолил уже у своей штрафной, Романов остановил игру и показал ганцу вторую желтую.

Как ни странно, удаление положительно повлияло на "Динамо". Кадири должен был выигрывать борьбу в центре поля, вместо этого он слишком тормозил игру киевлян. Избавившись от столба в районе центрального круга, с которым нужно было "обстукиваться", хозяева наконец могли включить скорость. Моментов от того больше не стало, но Бущан откровенно скучал, а защита "Александрии" работал с максимальной концентрацией. В конце концов, "Динамо" забило на 79-й минуте. И если бы не VAR, наверняка довело бы этот матч до победного конца.

Но: Сидорчук отдал пас на Русина на линию штрафной, тот классно первым касанием убрал защитников и подработал мяч, а затем пробил из-под защитника в стойку. Боковой побежал к центру, но после того Романов просигнализировал, что эпизод просматривает видеоассистент. В итоге Сергей Бойко отменил взятие ворот, очевидно, указав на то, что в момент удара Вербич находился в офсайде и мешал Панькиву, перекрывая обзор.

Уже перед завершением основного времени Михайличенко явно с прицелом на овертайм выпустил Шепелева и Цыганкова, тогда как Шаран ограничился лишь выходом Грицука вместо Довгого. Несмотря на то, что "Александрия" почти весь тайм играла в большинстве, она не выглядела свежее - в атаке и в дальнейшем ничего не клеилось, тогда как "Динамо" нагнетало. На 95-й минуте Русин потерял еще один шанс записать свое имя в протокол - Миколенко здорово прострелил, Назарий бил с четырех метров, но Панькив ногой сумел отбить мяч.

То, что не удалось форварду, наконец воплотил в жизнь вице-капитан. Сразу после того, как команды поменялись половинами поля и возобновили игру, Сидорчук перехватил пас Гречишкина, подключил Русина, то Цыганкова, Виктор отдал на фланг Кендзере и открылся в штрафной. Поляк выполнил зрячий пас в район 11-метров, откуда тот же Цыганков неотразимо пробил низом - 1:0.

Только после этого "Александрия" начала делать то, чего от нее всегда ожидают - давить. Спасти хотя бы ничью шансы у команды Владимира Шарана были. Сначала Задерака после отскока при подаче углового бил с десяти метров - над перекладиной. Затем Ситало заработал крайне опасный штрафной - Гречишкин нанес мощный удар низом, но получилось точно по центру и в руки Бущану. На том и все - "Динамо" выстояло, продемонстрировав характер. Точнее, киевлянам повезло, что был удален игрок, на которого тренерский штаб возлагал особую миссию. Возникло впечатление, что именно без Кадири бело-синие смогло реализовать свой более высокий потенциал.

Кубок Украины. Четвертьфинал

11 марта. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Гол: Цыганков 106

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Кадири – Караваев (Цыганков 87), Буяльский (Шепелев 84), Вербич (Андриевский 117) – Соль (Русин 46)

Тренер: Алексей Михайличенко

"Александрия": Панькив – Лучкевич, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин – Мишенко (Задерака 34), Банада (Безбородько 108), Довгий (Грицук 75), Третьяков (Шендрик 118) – Ситало

Тренер: Владимир Шаран

Арбитр: Виталий Романов

Предупреждения: Кадири 45, Сидорчук 55, Попов 85 – Бухал 59, Довгий 74, Мирошниченко 105, Гречишкин 120+2

Удаление: Кадири 55 (вторая желтая)