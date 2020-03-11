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Динамо - Александрия 1:0. Сброшенные оковы приближают Киев к трофею

Кубок Украины
(1 голосов)

Киевляне на характере выходят в полуфинал

Динамо - Александрия 1:0. Сброшенные оковы приближают Киев к трофею
UA-Футбол
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После боевого и насыщенного поединка в рамках Чемпионата от противостояния "Динамо" и "Александрии" в Кубке ожидали не менее яркой игры. Однако судя по первому тайму, восстановить эмоции команды не смогли. Хотя не следует сбрасывать со счетов и тренерский фактор - наставники обеих команд внесли коррективы в расчете избежать проблем, которые возникали три дня назад.

Алексей Михайличенко вместо Шепелева в центре поля выпустил Кадири. Ганец должен был добавить жесткости в центре поля - на "Нике" киевляне периодами проигрывали борьбу своим оппонентам. Еще одно изменение касалось нападения - вместо Русина вышел Соль. Расчет был на то, что киевляне будут владеть инициативой и будут нагружать штрафную, где испанец сможет потолкаться с защитниками. Забегая вперед, отметим, что план себя не оправдал - до Соля мяч не доходил, а самостоятельно его выцарапать Фран не мог. Поэтому уже в перерыве форварда заменил более мобильный Назарий Русин.

Владимир Шаран смог задействовать Банаду. Тот заменил в основе Гордиенко и дополнил треугольник в центре поля с Гречишкиным и Довгим. Еще одна замена касалась правого фланга - вместо Задераки, который был самым опасным в команде в прошлом матче, но меньше помогал Лучкевичу в обороне, вышел Мишенко. Впрочем, уже в середине первого тайма Максим заменил Богдана, который, похоже, получил травму.

Итак, первый тайм прошел практически вообще без происшествий. Минимальное территориальное преимущество киевлян вылилось в замыкание углового Поповым (неточно), дальний удар Кадири в руки Панькиву, опасный, но безадресный прострел Миколенко и неточный выстрел Гречишкина, который вспомнили только из-за попадания того в статистику. Важный эпизод произошел на 45-й минуте - Кадири грубо сыграл в центре поля против Ситало, за что был предупрежден.

Та карта аукнулась уже через десять минут после возобновления игры. "Динамо" с началом второго тайма откровенно заиграло быстрее, на 53-й уже даже могло повести в счете, однако после классного удара с линии штрафной мяч попал в штангу. А на 55-й киевляне остались в меньшинстве. Неудачно сыграв на подборе после углового, Кадири не успел на отскок мяча и въехал в ногу сопернику. Лишь после того, как Сидорчук сфолил уже у своей штрафной, Романов остановил игру и показал ганцу вторую желтую.

Как ни странно, удаление положительно повлияло на "Динамо". Кадири должен был выигрывать борьбу в центре поля, вместо этого он слишком тормозил игру киевлян. Избавившись от столба в районе центрального круга, с которым нужно было "обстукиваться", хозяева наконец могли включить скорость. Моментов от того больше не стало, но Бущан откровенно скучал, а защита "Александрии" работал с максимальной концентрацией. В конце концов, "Динамо" забило на 79-й минуте. И если бы не VAR, наверняка довело бы этот матч до победного конца.

Но: Сидорчук отдал пас на Русина на линию штрафной, тот классно первым касанием убрал защитников и подработал мяч, а затем пробил из-под защитника в стойку. Боковой побежал к центру, но после того Романов просигнализировал, что эпизод просматривает видеоассистент. В итоге Сергей Бойко отменил взятие ворот, очевидно, указав на то, что в момент удара Вербич находился в офсайде и мешал Панькиву, перекрывая обзор.

Уже перед завершением основного времени Михайличенко явно с прицелом на овертайм выпустил Шепелева и Цыганкова, тогда как Шаран ограничился лишь выходом Грицука вместо Довгого. Несмотря на то, что "Александрия" почти весь тайм играла в большинстве, она не выглядела свежее - в атаке и в дальнейшем ничего не клеилось, тогда как "Динамо" нагнетало. На 95-й минуте Русин потерял еще один шанс записать свое имя в протокол - Миколенко здорово прострелил, Назарий бил с четырех метров, но Панькив ногой сумел отбить мяч.

То, что не удалось форварду, наконец воплотил в жизнь вице-капитан. Сразу после того, как команды поменялись половинами поля и возобновили игру, Сидорчук перехватил пас Гречишкина, подключил Русина, то Цыганкова, Виктор отдал на фланг Кендзере и открылся в штрафной. Поляк выполнил зрячий пас в район 11-метров, откуда тот же Цыганков неотразимо пробил низом - 1:0.

Только после этого "Александрия" начала делать то, чего от нее всегда ожидают - давить. Спасти хотя бы ничью шансы у команды Владимира Шарана были. Сначала Задерака после отскока при подаче углового бил с десяти метров - над перекладиной. Затем Ситало заработал крайне опасный штрафной - Гречишкин нанес мощный удар низом, но получилось точно по центру и в руки Бущану. На том и все - "Динамо" выстояло, продемонстрировав характер. Точнее, киевлянам повезло, что был удален игрок, на которого тренерский штаб возлагал особую миссию. Возникло впечатление, что именно без Кадири бело-синие смогло реализовать свой более высокий потенциал.

Кубок Украины. Четвертьфинал
11 марта. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Александрия" 1:0
Гол: Цыганков 106
"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Кадири – Караваев (Цыганков 87), Буяльский (Шепелев 84), Вербич (Андриевский 117) – Соль (Русин 46)
Тренер: Алексей Михайличенко
"Александрия": Панькив – Лучкевич, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин – Мишенко (Задерака 34), Банада (Безбородько 108), Довгий (Грицук 75), Третьяков (Шендрик 118) – Ситало
Тренер: Владимир Шаран
Арбитр: Виталий Романов
Предупреждения: Кадири 45, Сидорчук 55, Попов 85 – Бухал 59, Довгий 74, Мирошниченко 105, Гречишкин 120+2
Удаление: Кадири 55 (вторая желтая)
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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (47)
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мы за динамо (киев)
11.03.2020 в 22:36
ну поперше велике дякую динамотв. футбол подивився. кротятиною з екрану не смерділо.щодо футболу. друга гра з головною установкою -- гра в кость.ну якось ще й пропетляли. дуболоми у шарана ще ті. тепер можна тішитись з коментарів кротятини. до суддів ніяк не достібаєшся. погнали на шарана. сижу за компом, пухну зосміху.
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0
0
oleg dynamo (львівська)
11.03.2020 в 22:30
сьогодні у Буї гра не йшла,поміняв його Шепелєв і стало ясно що Буя ще грав добре порівняно...А мені сьогодні ДК сподобалось по грі,може прорве...?З перемогою!
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+3
0
high_jack (Bucha)
11.03.2020 в 22:29
Такое ощущение, что Динамо начинает терпеть от судеек, кем-то мотивтрованных систематически.. Иногда просто смутные сомнения, а иногда откровенно
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+4
0
avatar
hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:30
VAR помогает Денисовым
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+2
0
amg333 (Kyiv )
11.03.2020 в 22:26
Выиграет Динамо-плохо,проиграет -дно..вы уже определитесь -глоры )(уевы
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+5
-2
v.grischuk (Винница)
11.03.2020 в 22:21
Доказали всем что сильнее Александрии!!! По немногу набирает Динамо!!!
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+2
-4
ascent (Луксор)
11.03.2020 в 22:22
Заметь дома сильнее...
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0
-4
v.grischuk (Винница)
11.03.2020 в 22:30
Посмотрим первую шестерочку в ЧУ. Там Александрия пятая.....Но реально по немногу прибавляет!!
0
-1
Alex.696 (Немирів)
11.03.2020 в 22:24
Ага, і сильніші за шохтьор, адже їх теж в кубку в 1/8 обіграли)))
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
11.03.2020 в 22:25
1
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0
-1
leobmw3 (Киев)
11.03.2020 в 22:20
все это не очень похоже на футбол, грустно и нудно смотреть на это Карантин - спасения для болельщиков на стадионе
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+2
-3
avatar
hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:31
Метро тоже надо закрыть там уродов со всей Украины
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+1
0
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sharynadivane (Александрия)
11.03.2020 в 22:19
В кубке Украины можно было бы сыграть и смелее Александрии. но... нет. Шаран ссыкло.
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+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
11.03.2020 в 22:17
Вербич,лінія удару..дибіли бл*дь(с)
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+2
-3
oda1979 (Запорожье)
11.03.2020 в 22:17
Динамовцы настоящие мужики, бойцы. В меньшинстве обыграть команду уровня Ювентуса и Ливерпуля, это только сильному, сплоченному футбольному коллективу с сильным тренером во главе под силу! Респект. Есть чем гордиться Суркису после сегодняшней игры..
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+3
-11
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:18
Это унижаемое тобой Динамо выбило из Кубка твоих ненаглядных кротов. Теперь болельщикам Шахтера остается только язвить и унижать значимость трофея. А я вам скажу - сосите х*й и идите нах*й!
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+9
-3
ascent (Луксор)
11.03.2020 в 22:17
... Возьмите лучших из лучших котов! — Лучшие из лучших зализывают раны… — Возьмите лучших из худших!
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+1
-3
недалековідКиева (Біла Церква)
11.03.2020 в 22:15
Виженіть нахрен Динамо з УПЛ, не мучтесь.
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+3
-3
avatar
sharynadivane (Александрия)
11.03.2020 в 22:14
Раздражает абсолютное отсутствие какой-то мотивации и желания у Александрии. Вся игра пешком. И очень бесит в последнее время Шаран с кадровыми решениями. Печалька.
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+4
0
Crasengover (Александрия)
11.03.2020 в 22:17
Это все тактика Шарана, он думал сыграть по нулям до пеналей, а там вдруг повезет.
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+4
0
Crasengover (Александрия)
11.03.2020 в 22:14
Когда Шаран уже поймет, что такая тактика ни к чему хорошему не приведет. Зачем было осознанно с начала матча играть на ничью? Неужели они думали что смогут выстоять 120 минут против Динамо, не пропустив? Просто слов нет, одно разочарование. Ладно б лучше не могли играть, но ведь показывали до этого, что могут смело атаковать и побеждать...
Ответить
+5
0
ascent (Луксор)
11.03.2020 в 22:14
Это не футбол - это кисель, и что самое страшное - мы к этому привыкаем!
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
11.03.2020 в 22:11
Динамо и всех болельщиков с победой !!!
Ответить
+9
-1
Crasengover (Александрия)
11.03.2020 в 22:11
В прошлом матче дома, Александрия в меньшинстве создала больше моментов, чем сегодня в большинстве. Какой смысл такой тактики??? Только зря бегали. Поражение полностью на Шаране.
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:11
Я понимаю, что у Динамо не наилучшие времена в истории. Но так судить против, прикрываясь ВАРом, это уже слишком.
Ответить
+7
-1
support (Kyiv)
11.03.2020 в 22:11
О чем ты? Что не так снова с судейством ?оффсайд вербича железобетонный или что ?
Ответить
+1
-6
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:13
Удаление, желтая Сидорчуку, отмененный чистейший гол Русина. Что еще не так? Этого мало?
+10
-3
Alex.696 (Немирів)
11.03.2020 в 22:15
Якщо бути відвертим, то Вербич був на лінії удару в двометровому офсайді, а от видалення Кадірі... Перша жовта взагалі ні за що, та й Сидорчуку жовтої не було.
+4
-2
avatar
hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:17
Ты железочлен где?
+1
-3
avatar
hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:20
Да якщо б Вербіч був на лінЇ воріт офсайда нема,бо він був пасивно
+2
-1
Alex.696 (Немирів)
11.03.2020 в 22:22
Юначе, я вже 3 десятки років у футболі, уважно прочитай мій пост, де там написано про лінію воріт? На ЛІНІЇ УДАРУ.
0
-3
avatar
hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:23
Юначе де там про пасивний офсайд
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
11.03.2020 в 22:28
Не був він у пасивному офсайді, він був у активному офсайді, бо стояв між Русиним і воротарем і підскочив перед м'ячем. То що це, як не офсайд. Я вболівальник Динамо з 1978 року, але треба дивитись правді у вічі і бути об'єктивними.
0
-2
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Hugo64 (PARIS)
11.03.2020 в 22:09
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
11.03.2020 в 22:09
всё неоднозначно играя в большенстве и ничего не создать--Гречишкин играя в ЗАРЕ часто приносил такие подарки сопернику-и все же ДК заслужило больше победу чем Алекс---теперь скорее всего минай будет...
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+2
0
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hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:09
Рыжый педик судил не одекват с карточками и голами
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:09
Если Монзуль сама смотрит моменты и принимает решения, то Романов просто клоун. Отменил чистый гол Русина.
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+7
-2
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hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:09
Рыжый педик судил не одекват с карточками и голами
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+2
-1
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scorpius (Ck)
11.03.2020 в 22:16
Ситуации с офсайдом далеко не первый раз рассматриваютя без просмотра главным по телику. В ек та же фигня.
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+2
-1
Evgenariys (Чернигов)
11.03.2020 в 22:08
Как колхоз до 4 места дополз, против 10 играли и до пропущенного гола только пару атак провели, вот это уровень чемпа конечно, какое дно
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+2
-1
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hoy (Київ)
11.03.2020 в 22:11
А как Рыжий педик их тощил за уши до полуфинала
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+2
-1
support (Kyiv)
11.03.2020 в 22:08
Какое же дно Александрия , на фоне 10 динамовцев - без шансов
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+4
-1
Crasengover (Александрия)
11.03.2020 в 22:09
Да, уж полностью с тобой согласен. Проиграли полностью заслуженно. До забитого гола, вообще не думали об атаке. Сегодня матч проиграл Шаран, с его автобусом.
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+2
-1
Alex.696 (Немирів)
11.03.2020 в 22:11
А Олександрія в інший футбол грати не вміє. Автобус, автобус, автобус...
+4
-1
Crasengover (Александрия)
11.03.2020 в 22:16
Якби ж не вміли, то ніяких претензій у мене б не було. Подивися гру чемпіонату, як вону грали у меншості.
+1
-1
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AndrewKruk (Київ)
11.03.2020 в 22:08
И удаление, и отмененный гол, НЕ ПОМОГЛО. Александрия, играя в большинстве большую часть матча так ничего и не создали.
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+5
-2
Alex.696 (Немирів)
11.03.2020 в 22:08
Динамо з перемогою!
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+6
-1

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