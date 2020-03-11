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VAR на страже. ВИДЕО не засчитанного гола Русина в ворота Александрии

Кубок Украины
(2 голосов)

Видеоассистент не позволил Назарию стать героем Динамо в Кубке

VAR на страже. ВИДЕО не засчитанного гола Русина в ворота Александрии
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео эпизода, который произошел в четвертьфинальном матче Кубка Украины между Динамо и Александрией. На 79-й минуте Назарий Русин забил гол, однако арбитр после подсказки видеоассистента взятия ворот отменил. Скорее всего, причиной стало пассивное положение вне игры у Беньямина Вербича. В конце концов, Динамо все равно победило, забив решающий гол в овертайме.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Назарий Русин VAR
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Комментарии (8)
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amg333 (Kyiv )
11.03.2020 в 23:40
Судья идиот..Вербич никак не мешал панькиву ,и был минимум два метра от линни полёта мяча!..рыжая мразь не хочет чтоб Динамо кубок взяли!!.будут любыми путями препятствовать
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+2
0
avatar
ramazan (Конотоп)
11.03.2020 в 23:37
Смотрите повтор из-за ворот, можно остановить видео ровно на 59 секунде, там видно, что Вербич рядом со своим защитником , да, ближе к воротам - НО в метрах двух в стороне от игрока Александрии, которому мяч пролетел между ног . А следовательно и от линии полёта мяча от Русина под ближнюю штангу... Чем он Панькиву мешал????
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 23:13
Такие, как Романов, просто позорят корпус арбитров, + дескридитируют VAR, в целом. Кто там был у него на подхвате? Бойко, вроде? Не зря, походу, его Ступар травит уже много лет.
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+7
0
мы за динамо (киев)
11.03.2020 в 23:11
висмоктаний з пуйла офсайт. навіть не збираюсь шось аргументувати. западло.
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+7
0
миг-25 (киев)
11.03.2020 в 23:05
Донецко-павелковские уроды-ТАК ПОКАЖИТЕ ЭТО по ВАР
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+6
0
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:51
Ну и где вне игры? Вербич никоим образом не мешал вратарю, его офсайд притянут за уши. Сам Русин в оффсайде не был. Ну и кто такой арбитр Романов, если не клоун?
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+10
0
v.grischuk (Винница)
11.03.2020 в 22:57
Согласен. Гол надо было засчитывать!
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+9
0
lingotto (Київ)
11.03.2020 в 23:00
Клоун самый натуральный! На 15 мин. должен был пеналь ставить на Кадери в ворота Александрии - это раз, во-вторых, первая жк для того же Кадери - левейшая, ну и апофеоз - это не засчитанный чистейший гол Русина!!!Но он может смело говорить своему хозяину - "Батя, я старалась!"
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+8
0

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