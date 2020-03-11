VAR на страже. ВИДЕО не засчитанного гола Русина в ворота Александрии

Смотрите повтор из-за ворот, можно остановить видео ровно на 59 секунде, там видно, что Вербич рядом со своим защитником , да, ближе к воротам - НО в метрах двух в стороне от игрока Александрии, которому мяч пролетел между ног . А следовательно и от линии полёта мяча от Русина под ближнюю штангу... Чем он Панькиву мешал????