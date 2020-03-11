Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
VAR на страже. ВИДЕО не засчитанного гола Русина в ворота Александрии
Видеоассистент не позволил Назарию стать героем Динамо в Кубке
Вашему вниманию видео эпизода, который произошел в четвертьфинальном матче Кубка Украины между Динамо и Александрией. На 79-й минуте Назарий Русин забил гол, однако арбитр после подсказки видеоассистента взятия ворот отменил. Скорее всего, причиной стало пассивное положение вне игры у Беньямина Вербича. В конце концов, Динамо все равно победило, забив решающий гол в овертайме.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
amg333 (Kyiv )
11.03.2020 в 23:40
Ответить
+2
0
ramazan (Конотоп)
11.03.2020 в 23:37
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 23:13
Ответить
+7
0
мы за динамо (киев)
11.03.2020 в 23:11
Ответить
+7
0
миг-25 (киев)
11.03.2020 в 23:05
Ответить
+6
0
Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:51
Ответить
+10
0
v.grischuk (Винница)
11.03.2020 в 22:57
Ответить
+9
0
lingotto (Київ)
11.03.2020 в 23:00
Ответить
+8
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...